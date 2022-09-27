Члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам хотят объявить российский режим террористическим

По словам председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, украинский парламент призвал другие страны и международные организации признать Россию государством-спонсором терроризма, и, по мнению членов комиссии, Эстония должна отреагировать на это заявление, передает Rus.Postimees.

"Мы в комиссии единодушны во мнении, что в Рийгикогу должен быть подготовлен проект заявления о признании российского режима террористическим, а Российской Федерации государством-спонсором терроризма, и решительном осудить ее деятельности, в том числе организацию псевдореферендумов в Украине", - сказал Михкельсон.

По словам Михкельсона, на этой неделе фракции Рийгикогу продолжат работу над текстом проекта заявления с целью доработать проект и представить его на рассмотрение Рийгикогу на следующей неделе. Проект заявления должно представить не менее одной пятой состава Рийгикогу, т.е. не менее 21 депутата.