Члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам считают необходимым объявить российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, и просят депутатов парламента инициировать проект соответствующего заявления, сообщает rus.err.ee.
Члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам хотят объявить российский режим террористическим
По словам председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, украинский парламент призвал другие страны и международные организации признать Россию государством-спонсором терроризма, и, по мнению членов комиссии, Эстония должна отреагировать на это заявление, передает Rus.Postimees.
"Мы в комиссии единодушны во мнении, что в Рийгикогу должен быть подготовлен проект заявления о признании российского режима террористическим, а Российской Федерации государством-спонсором терроризма, и решительном осудить ее деятельности, в том числе организацию псевдореферендумов в Украине", - сказал Михкельсон.
По словам Михкельсона, на этой неделе фракции Рийгикогу продолжат работу над текстом проекта заявления с целью доработать проект и представить его на рассмотрение Рийгикогу на следующей неделе. Проект заявления должно представить не менее одной пятой состава Рийгикогу, т.е. не менее 21 депутата.
Как сообщал rus.err.ee ранее, в августе Сейм Латвии признал РФ страной, поддерживающей терроризм.