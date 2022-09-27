С территории государственных ведомств и предприятий в Ида-Вируском уезде уберут восемь советских памятников, пишет rus.err.ee.
С территории ведомств и госкомпаний в Ида-Вирумаа уберут еще 8 советских памятников
С территории ведомств и госкомпаний в Ида-Вирумаа уберут еще 8 советских памятников
Соответствующую рекомендацию удалить эти памятники из публичного пространства дала рабочая подгруппа по оценке памятников при правительстве, сообщила во вторник Государственная канцелярия.
Согласно сообщению, памятные знаки или исторические памятники, которые будут демонтированы, находятся на территории Eesti Raudtee, Транспортного департамента, Центра управления государственным лесом (RMK) и Земельного департамента в волости Йыхви, а также городах Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве.
Демонтаж будет проведен на этой неделе; учреждения осуществят его самостоятельно.
Процесс оценки в рабочей подгруппе в настоящее время проходит еще десять памятных знаков или исторических памятников, находящихся в государственной собственности.