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С территории ведомств и госкомпаний в Ида-Вирумаа уберут еще 8 советских памятников

Северное побережье
С территории ведомств и госкомпаний в Ида-Вирумаа уберут еще 8 советских памятников
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Ийзакуский "красный" памятник вызывает у местных жителей двоякие мнения: кто-то хочет избавиться от символа страны-агрессора, кто-то считает важным не нарушать покой усопших.
Ийзакуский "красный" памятник вызывает у местных жителей двоякие мнения: кто-то хочет избавиться от символа страны-агрессора, кто-то считает важным не нарушать покой усопших. Фото: Mari Oolberg

С территории государственных ведомств и предприятий в Ида-Вируском уезде уберут восемь советских памятников, пишет rus.err.ee.

Соответствующую рекомендацию удалить эти памятники из публичного пространства дала рабочая подгруппа по оценке памятников при правительстве, сообщила во вторник Государственная канцелярия.

Согласно сообщению, памятные знаки или исторические памятники, которые будут демонтированы, находятся на территории Eesti Raudtee, Транспортного департамента, Центра управления государственным лесом (RMK) и Земельного департамента в волости Йыхви, а также городах Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве.

Демонтаж будет проведен на этой неделе; учреждения осуществят его самостоятельно.

Процесс оценки в рабочей подгруппе в настоящее время проходит еще десять памятных знаков или исторических памятников, находящихся в государственной собственности.

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