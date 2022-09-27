Заболеваемость Covid-19 в Эстонии на прошлой неделе увеличилась на 10% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает rus.err.ee.
В Эстонии продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом, скончались 14 человек
В Эстонии продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом, скончались 14 человек
На прошлой неделе добавилось 3370 новых случаев заболевания, из которых 1188 были подтверждены в лаборатории, а 2182 диагностированы на основании клинического обследования, отмечается в опубликованном во вторник свежем эпидемиологическом обзоре Департамента здоровья.
Заболеваемость растет во всех возрастных группах, за исключением детей школьного возраста.
По состоянию на 26 сентября в больницах Эстонии находилось 176 пациентов с Covid-19, то есть на 2 больше, чем неделей ранее. В отделении интенсивной терапии - четверо, на искусственной вентиляции легких - два пациента. Средний возраст госпитализированных - 72 года.
За неделю умерли 14 человек с коронавирусом, из них 6 не были вакцинированы.