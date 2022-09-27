В Эстонии продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом, скончались 14 человек

На прошлой неделе добавилось 3370 новых случаев заболевания, из которых 1188 были подтверждены в лаборатории, а 2182 диагностированы на основании клинического обследования, отмечается в опубликованном во вторник свежем эпидемиологическом обзоре Департамента здоровья.

Заболеваемость растет во всех возрастных группах, за исключением детей школьного возраста.

По состоянию на 26 сентября в больницах Эстонии находилось 176 пациентов с Covid-19, то есть на 2 больше, чем неделей ранее. В отделении интенсивной терапии - четверо, на искусственной вентиляции легких - два пациента. Средний возраст госпитализированных - 72 года.