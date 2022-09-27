Вт, 27.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Эстонии продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом, скончались 14 человек

Северное побережье
В Эстонии продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом, скончались 14 человек
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вакцина против COVID.
Вакцина против COVID. Фото: Илья Смирнов

Заболеваемость Covid-19 в Эстонии на прошлой неделе увеличилась на 10% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает rus.err.ee.

На прошлой неделе добавилось 3370 новых случаев заболевания, из которых 1188 были подтверждены в лаборатории, а 2182 диагностированы на основании клинического обследования, отмечается в опубликованном во вторник свежем эпидемиологическом обзоре Департамента здоровья.

Заболеваемость растет во всех возрастных группах, за исключением детей школьного возраста.

По состоянию на 26 сентября в больницах Эстонии находилось 176 пациентов с Covid-19, то есть на 2 больше, чем неделей ранее. В отделении интенсивной терапии - четверо, на искусственной вентиляции легких - два пациента. Средний возраст госпитализированных - 72 года.

За неделю умерли 14 человек с коронавирусом, из них 6 не были вакцинированы.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх