Norstat: поддержка EKRE достигла рекордно высокой отметки

Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 27 августа по 26 сентября.

По данным последнего опроса, за неделю популярность возглавляющей правительство Партии реформ снизилась с 31% до 30%.

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой вырос с 25% до 25,7%.

Как отмечают специалисты Norstat, за последние пять недель поддержка Партии реформ снизилась на 4,5 процентных пункта, а популярность EKRE с конца июля увеличилась на 6,5 процентных пункта. Это привело к тому, что поддержка EKRE достигла самого высокого уровня с начала 2019 года, когда фирма Norstat Eesti начала проводить свои опросы.

На третьем месте по-прежнему находится Центристская партия с рейтингом 16,3%. Популярность центристов за неделю выросла на 0,8 процентного пункта.

За тройкой лидеров следуют внепарламентская "Эстония 200" (9,5%), Социал-демократическая партия (7,7%) и Isamaa (7,1%).

За неделю рейтинг "Эстонии 200" снизился на 0,2, отечественников - на 0,4, а соцдемов - вырос на 0,1 процентного пункта.

"Зеленых Эстонии" поддерживают 1,6% избирателей, партию "Правые" - 1,1%. Популярность обеих этих партий за неделю не изменилась.

Совокупная поддержка партий правительственной коалиции, которую сформировали реформисты, соцдемы и Isamaa, составляет 44,8%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции - 42%.