Подсчет советских памятников продолжается: их число может превысить 300

"Сначала мы знали примерно о 130 советских памятниках, и все они в основном были военными захоронениями. По состоянию на вчерашний день (27 сентября - ред.) мы нанесли на карту 265 советских памятников, среди которых есть воинские захоронения, воинские памятники и всевозможные памятные камни. И они повсюду в Эстонии. Я думаю, что это число, вероятно, превысит 300", - сказал Кивинук во вторник в передаче "Vikerhommik" на радиостанции Vikerraadio.

"С другой стороны, мы уже оценили 231 из них на предмет пригодности [в публичном пространстве]. На сегодняшний день насчитывается около 50 таких памятников, которые сочли нейтральными и искусствоведы, и историки, на которых нет прямой символики советской власти. По сути, они подходят для надгробий. Вопрос только в том, находятся ли они в подходящем месте, и этим параллельно занимается комиссия по воинским захоронениям, которая оценивает эту пригодность", - сказал Кивинук.

"Мы оцениваем всю сопутствующую информацию и даем относительно адекватную позицию", - сказал он.

Кивинук сообщил, что в комиссии также обсуждался вопрос о мемориале Маарьямяэ. "Наша позиция заключается в том, что, как минимум, эти таблички с частями Красной Армии должны быть удалены, но общая судьба этого мемориала в долгосрочной перспективе требует более активного участия и обсуждения. Там мы не можем прописать какое-то решение", - сказал Кивинук.

Он добавил, что денежная смета работ по переносу всех советских памятников еще составляется.

"Мы получим всю смету, когда нанесем на карту все памятники, оценим, что целесообразно сохранить, а что нужно перенести. Мы знаем стоимость этого нейтрального надгробного памятника, который, например, нужно поставить в то же место в случае [переноса] военных захоронений. Затем эти предполагаемые сметы работ нужно сложить, и таким образом возникнет эта окончательная смета. Но это точно не будет пятизначная сумма", - сказал Кивинук.