Цена на газ может упасть до 50 евро за мегаватт-час только к 2026 году, заявил в передаче ERR Esimene stuudio вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар, rus.err.ee.
Лишь в 2026 году цена на газ может составить 50 евро
Член правления Alexela Марти Хяэл сказал во вторник на заседании финансовой комиссии Рийгикогу, что нынешняя высокая цена на газ обусловлена узкими местами в инфраструктуре, и на основании СПГ цена на газ не должна была бы превышать 50 евро за мегаватт-час, если бы государство обеспечило стабильную среду, и компании могли заключать долгосрочные контракты на мировом рынке.
Татар не согласился с заявлением Хяэля. "В Литве в Клайпеде есть СПГ-терминал, и когда я смотрю цены на газ в Литве и сравниваю их с ценами на газ в Эстонии, я не вижу, чтобы в Литве газ продавался по 50 евро за мегаватт-час. В Эстонии газ продается по пресловутому индексу рынка газа Нидерландов, который сегодня составляет около 200 евро. На самом деле цена на газ относительно одинакова по всей Европе, индекс рынка газа Нидерландов определяет эту рыночную цену на газ", – прокомментировал он.
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"Если взглянуть на форварды рынка газа, то мы будем готовы предложить цену на газ в 50 евро на европейском рынке примерно к 2026 году. Так что когда-нибудь цена на рынке газа в Европе обязательно нормализуется и достигнет уровня 50 евро. В ближайшее время мы этого точно не увидим, вне зависимости от того, находится СПГ-терминал на эстонской или финской стороне", – сказал Татар.
Татар: вероятно, за утечками из Nord Stream стоит человеческая деятельность
Татар также прокомментировал утечки из Nord Stream.
"Вероятно, они не будут протекать на ровном месте, там была человеческая деятельность. Конечно, эта ситуация тревожная, эта ситуация чрезвычайная. В ближайшие дни мы получим больше информации о том, что именно произошло там", – сказал вице-канцлер.
Татар не верит, что утечка произошла из-за удара якоря.
"Это должен быть необыкновенный якорь, который ударяет по трубам в трех местах в десятках километров друг от друга. Эта труба из пяти сантиметров стали с примерно 5-10 сантиметрами железобетона на ней. И она так легко не ломается. Нужно приложить усилия, чтобы там произошла такая утечка. И речь пока идет все же о новых, относительно свежих сооружениях", – сказал он.
"Кажется, кто-то был заинтересован в демонстрации своей готовности и способности проводить такие операции. По крайней мере, такова первоначальная оценка", – заключил Татар.