Лишь в 2026 году цена на газ может составить 50 евро

Член правления Alexela Марти Хяэл сказал во вторник на заседании финансовой комиссии Рийгикогу, что нынешняя высокая цена на газ обусловлена ​​узкими местами в инфраструктуре, и на основании СПГ цена на газ не должна была бы превышать 50 евро за мегаватт-час, если бы государство обеспечило стабильную среду, и компании могли заключать долгосрочные контракты на мировом рынке.

Татар не согласился с заявлением Хяэля. "В Литве в Клайпеде есть СПГ-терминал, и когда я смотрю цены на газ в Литве и сравниваю их с ценами на газ в Эстонии, я не вижу, чтобы в Литве газ продавался по 50 евро за мегаватт-час. В Эстонии газ продается по пресловутому индексу рынка газа Нидерландов, который сегодня составляет около 200 евро. На самом деле цена на газ относительно одинакова по всей Европе, индекс рынка газа Нидерландов определяет эту рыночную цену на газ", – прокомментировал он.

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