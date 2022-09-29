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На средства народного бюджета в Ору построят спортплощадку для детей

Ирина Кивисельг
, журналист
На средства народного бюджета в Ору построят спортплощадку для детей
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Такие спортивно-игровые сооружения в следующем году должны появиться в центре Ору благодаря активному участию жителей в конкурсе.
Такие спортивно-игровые сооружения в следующем году должны появиться в центре Ору благодаря активному участию жителей в конкурсе. Фото: эскиз / kohtla-jarve.ee

Лучшей идеей для использования народного бюджета в Кохтла-Ярве признана детская спортивная площадка в Ору, за нее проголосовало самое большое количество горожан - 209.

На конкурс в этом году поступило шесть идей: мультифункциональная площадка для игр и занятий спортом на основе мини-арены в Ахтме, комплекс качелей "Выше солнца" в Ахтме, общинная зона отдыха в Сомпаской части города, новое "Окно культуры" в Кохтла-Ярве, уличная тренажерная площадка на территории Славянской основной школы и спортивно-игровая площадка в Ору.

По словам председателя конкурсной комиссии Елены Шаронберг, голосование проходило в два раза активнее, чем во время первого конкурса в прошлом году, но инициаторы рассчитывали на большее. Всего поступило 708 голосов. Наибольшее количество собрала идея орусцев, хотя плотно конкурировала с ней также уличная тренажерная площадка на территории Славянской основной школы, набрав на шесть голосов меньше - 209 против 203.

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