На средства народного бюджета в Ору построят спортплощадку для детей

На конкурс в этом году поступило шесть идей: мультифункциональная площадка для игр и занятий спортом на основе мини-арены в Ахтме, комплекс качелей "Выше солнца" в Ахтме, общинная зона отдыха в Сомпаской части города, новое "Окно культуры" в Кохтла-Ярве, уличная тренажерная площадка на территории Славянской основной школы и спортивно-игровая площадка в Ору.

По словам председателя конкурсной комиссии Елены Шаронберг, голосование проходило в два раза активнее, чем во время первого конкурса в прошлом году, но инициаторы рассчитывали на большее. Всего поступило 708 голосов. Наибольшее количество собрала идея орусцев, хотя плотно конкурировала с ней также уличная тренажерная площадка на территории Славянской основной школы, набрав на шесть голосов меньше - 209 против 203.