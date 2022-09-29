На прошлой неделе Министерство культуры опубликовало исследование, из которого явствует, что 57 процентов школьников и 58 процентов взрослых неактивны и малоактивны. В этих цифрах не было ничего удивительного - о росте числа людей, страдающих ожирением и не желающих выходить из зоны комфорта, говорится уже не первый год.
Дмитрий Дмитриев: Отказываться от строительства футбольных холлов - безответственно
"Эстонии нужна революция движения - системное изменение привычек движения, чтобы вся Эстония двигалась. Достаточное движение - один из самых простых, эффективных и дешевых способов вести здоровый образ жизни", - заявила в связи с этим новый министр культуры Пирет Хартман. Через несколько дней тот же самый министр сообщила, что правительство не поддержит выделение дополнительных средств на строительство футбольных холлов в Виймси и Йыхви. И что теперь делать?
Четыре холла готовы
Неделю назад игра юниорской сборной Эстонии по футболу до 19 лет произвела в Польше эффект разорвавшейся бомбы, когда в отборочном турнире чемпионата Европы обыграли Италию со счетом 2:0! Взрослая сборная Италии, как мы все помним, - действующий чемпион Европы. Это показывает, что у нашего футбола есть надежда.
Да, у сборной Эстонии сейчас не лучшие времена, но все больше и больше наших молодых талантов попадают в академии ведущих зарубежных клубов. Конечно, за границей более сильная конкуренция и больше возможностей привлечь внимание будущих работодателей.
Однако в своих интервью футболисты также подчеркивают большие различия в условиях тренировок. Пример футбольных холлов Исландии неоднократно упоминался в наших средствах массовой информации, но не обязательно искать примеры так далеко. В Финляндии, Швеции и Норвегии также поняли, что "катанием на коньках" в зимних условиях крупную рыбу не поймать.
При поддержке инициированного Центристской партией проекта "Футбольный холл в каждом уездном центре" построены холлы в Хаапсалу, Вильянди, Тарту и Рапла. В следующем году холл получит Пярну. Помимо Йыхви и Виймси, государственные средства также были выделены Раквере, Нарве, Пайде, Йыгева и Курессааре.
При этом следует подчеркнуть, что футбольный холл предлагает комфортные условия для занятий школьников и других любителей спорта, особенно в зимних условиях. Поэтому я считаю решение правительства безответственным даже в сегодняшней быстро меняющейся ситуации. Поступление налогов значительно превышает прогнозы, вопрос только в приоритетах! Существует большая опасность того, что без дополнительной помощи государства муниципалитетам окажется не по силам строительство таких масштабных объектов.
Йыхвиский футбольный холл под ударом
Отказ в дополнительном финансировании на футбольные холлы наглядно отражает отношение нынешнего правительства республики к органам местного самоуправления. Даже в условиях продолжающегося энергетического кризиса дотаций для городов и волостей не предусматривается. Справляйтесь сами!
Правительство республики дало футболистам Виймси и Йыхви (как и всего Ида-Вирумаа) единственный сигнал: зимой тренировки будут продолжаться под открытым небом, даже в 20-градусный мороз. В прошлом году, например, у команды "Narva Trans" не было другого выбора, кроме как отправиться в тренировочный лагерь в Хаапсалу. То же самое нынче пришлось сделать и ида-вирумааской команде "FC Alliance", которая занимает первое место в элитной лиге чемпионата Эстонии U19.
"Правительство республики дало футболистам Ида-Вирумаа единственный сигнал: зимой тренировки будут продолжаться под открытым небом, даже в 20-градусный мороз".
Дмитрий Дмитриев, председатель действующей при Рийгикогу группы поддержки футбола (Центристская партия)
Смогут ли в такой ситуации йыхвиские власти взяться и принять положительное решение о продолжении строительства футбольного холла или, скорее, откажутся от этой возможности, а значит, и от 1,5 миллиона евро, которые были предусмотрены для этого проекта в госбюджете правительством во главе с Центристской партией?
Над Йыхвиским футбольным холлом уже давно сгущаются тучи, потому что признаки желания отказаться от него были замечены и ранее. Последняя новость о том, что Йыхви окончательно отказался от строительства ледового холла, также указывает на крайне ограниченные ресурсы местных самоуправлений. В любом случае, я от всего сердца надеюсь, что и мэр Нарвы Катри Райк, и старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель изыщут возможность, чтобы мы могли систематически заниматься и футболом как видом спорта, и развитием здоровья молодежи в более широком смысле.
Глядя на общую картину, замечаем, что политика Партии реформ начинает все больше отличаться от более ориентированного на людей подхода Центристской партии. В начале лета отобрали деньги у проектов строительства Таллиннской больницы и железной дороги Рохукюла, недавно мы узнали, что дорожным строителям придется обходиться минимальными ресурсами, поэтому строительство четырехполосных дорог под вопросом. Предприниматели также оставлены на произвол энергетического кризиса.
Что станет следующим шагом? Отказ от бесплатного общественного транспорта?