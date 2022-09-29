Дмитрий Дмитриев: Отказываться от строительства футбольных холлов - безответственно

"Эстонии нужна революция движения - системное изменение привычек движения, чтобы вся Эстония двигалась. Достаточное движение - один из самых простых, эффективных и дешевых способов вести здоровый образ жизни", - заявила в связи с этим новый министр культуры Пирет Хартман. Через несколько дней тот же самый министр сообщила, что правительство не поддержит выделение дополнительных средств на строительство футбольных холлов в Виймси и Йыхви. И что теперь делать?

Четыре холла готовы

Неделю назад игра юниорской сборной Эстонии по футболу до 19 лет произвела в Польше эффект разорвавшейся бомбы, когда в отборочном турнире чемпионата Европы обыграли Италию со счетом 2:0! Взрослая сборная Италии, как мы все помним, - действующий чемпион Европы. Это показывает, что у нашего футбола есть надежда.

Да, у сборной Эстонии сейчас не лучшие времена, но все больше и больше наших молодых талантов попадают в академии ведущих зарубежных клубов. Конечно, за границей более сильная конкуренция и больше возможностей привлечь внимание будущих работодателей.

Однако в своих интервью футболисты также подчеркивают большие различия в условиях тренировок. Пример футбольных холлов Исландии неоднократно упоминался в наших средствах массовой информации, но не обязательно искать примеры так далеко. В Финляндии, Швеции и Норвегии также поняли, что "катанием на коньках" в зимних условиях крупную рыбу не поймать.