Правительство сообщило, что с 2024 года начнется перевод русскоязычных школ на эстоноязычное обучение.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько учителей необходимо дополнительно для перехода на эстоноязычное обучение?
Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:
- В местных самоуправлениях Харьюмаа и Ида-Вирумаа работают в общем 912 учителей, не соответствующих квалификационным требованиям; из них 653 не имеют образования, отвечающего магистерской степени. Наиболее велика доля учителей, не отвечающих требованиям к знанию государственного языка, в Нарве и Силламяэ.
В дошкольных детских учреждениях работают в общем около 1900 учителей, примерно у трети из них уровень знания государственного языка ниже В2, у половины - ниже уровня С1. Самый низкий уровень владения государственным языком - в Ида-Вирумаа: в Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ. По собранным Языковым департаментом данным, по состоянию на осень 2021 года в Ида-Вирумаа в дополнительном обучении эстонскому языку нуждались 1524 работника образования, в Харьюмаа - 656.
Истинная потребность в учителях зависит от того, многие ли работающие сейчас в школе учителя, не соответствующие квалификационным и языковым требованиям, готовы внести свой вклад в изучение языка и получение уровневого образования, предлагаемые программой действий по переходу на эстоноязычное образование. Менять всех учителей, использующих в учебной работе русский язык, нет необходимости, но мы предлагаем возможности для повышения квалификации или компетенции.