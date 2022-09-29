ОДИН ВОПРОС ⟩ Сколько учителей необходимо дополнительно для перехода на эстоноязычное обучение?

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:

- В местных самоуправлениях Харьюмаа и Ида-Вирумаа работают в общем 912 учителей, не соответствующих квалификационным требованиям; из них 653 не имеют образования, отвечающего магистерской степени. Наиболее велика доля учителей, не отвечающих требованиям к знанию государственного языка, в Нарве и Силламяэ.

В дошкольных детских учреждениях работают в общем около 1900 учителей, примерно у трети из них уровень знания государственного языка ниже В2, у половины - ниже уровня С1. Самый низкий уровень владения государственным языком - в Ида-Вирумаа: в Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ. По собранным Языковым департаментом данным, по состоянию на осень 2021 года в Ида-Вирумаа в дополнительном обучении эстонскому языку нуждались 1524 работника образования, в Харьюмаа - 656.