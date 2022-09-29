Осенние гастроли Русского театра начнутся в Кохтла-Ярве

Осенние гастроли Русского театра в Ида-Вирумаа давно стали доброй традицией. Нынешней осенью показы пройдут в Нарве и Кохтла-Ярве. Поклонникам театрального искусства будут предложены как новые спектакли, появившиеся в репертуаре в прошлом сезоне, так и постановки, проверенные временем.

Создатели необычного проекта "Мрожек" предлагают зрителям вместе исследовать феномен и поэтику ярчайшего представителя театра абсурда - польского писателя, драматурга и эссеиста Славомира Мрожека. Это попытка проанализировать поведение человека перед лицом опасности. Всем известна мысль: смех - лучшее лекарство от отчаяния. Но что такое смех? Способен ли он развеять страх? По словам драматурга, публика может сделать с пьесой что угодно - все зависит от эмоционального накала, от того, на что люди реагируют особенно остро. Чем более комично развиваются события, тем более жуткой становится действительность. Действительно, переживая затянувшийся кризис, оказавшись в безвыходном положении, вдруг понимаешь, что, как бы абсурдно это ни звучало, оттолкнуться от дна можно лишь рассмеявшись.

В непростой период, который все мы переживаем, исследовать природу абсурда решили режиссеры Виктор Марвин и Дмитрий Косяков. Спектакль-диптих "Мрожек" состоит из двух одноактных пьес "В открытом море" и "Кáроль". Автор пытается проанализировать поведение человека перед лицом опасности.

Трем героям первой пьесы после кораблекрушения удается уцелеть на небольшом плоту. Запасы провизии подошли к концу, и, чтобы спастись, придется съесть одного. Кто согласится принести себя в жертву?