Кохтла-Ярве объявил конкурс "Папа года - 2022"

Участвовать могут достойные папы, которые также вносят свой вклад в развитие горожан и активно участвуют в жизни города. Кандидат должен быть зарегистрированным жителем города и реально проживать в Кохтла-Ярве. Выдвигать кандидатов могут как горожане лично, так и действующие на территории Эстонии организации и учреждения.