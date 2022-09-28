Социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве до 5 октября ждет ходатайства на конкурс "Папа 2022 года города Кохтла-Ярве".
Кохтла-Ярве объявил конкурс "Папа года - 2022"
Кохтла-Ярве объявил конкурс "Папа года - 2022"
Участвовать могут достойные папы, которые также вносят свой вклад в развитие горожан и активно участвуют в жизни города. Кандидат должен быть зарегистрированным жителем города и реально проживать в Кохтла-Ярве. Выдвигать кандидатов могут как горожане лично, так и действующие на территории Эстонии организации и учреждения.
В преддверии Дня отца на торжественный прием будут приглашены все участники конкурса, а победитель получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.
Конкурс проводится с 2016 года, в прошлом году этого почетного звания был удостоен семейный врач Игорь Паненко.
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