Ср, 28.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Кохтла-Ярве объявил конкурс "Папа года - 2022"

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-Ярве объявил конкурс "Папа года - 2022"
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Торт. Снимок иллюстративный.
Торт. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве до 5 октября ждет ходатайства на конкурс "Папа 2022 года города Кохтла-Ярве".

Участвовать могут достойные папы, которые также вносят свой вклад в развитие горожан и активно участвуют в жизни города. Кандидат должен быть зарегистрированным жителем города и реально проживать в Кохтла-Ярве. Выдвигать кандидатов могут как горожане лично, так и действующие на территории Эстонии организации и учреждения.

В преддверии Дня отца на торжественный прием будут приглашены все участники конкурса, а победитель получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.

Конкурс проводится с 2016 года, в прошлом году этого почетного звания был удостоен семейный врач Игорь Паненко.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх