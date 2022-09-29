Заблудившийся в лесу грибник игнорировал звонки полиции из-за боязни, что за поиск придется заплатить

Первое сообщение полиция получила в 13.29 от мужчины, которому позвонил 62-летний знакомый и сказал, что он заблудился в лесу. Полиция несколько раз пыталась дозвониться до мужчины, но он не отвечал на звонки. Когда он наконец это сделал, его первым вопросом было, придется ли ему потом заплатить за его поиски. Получив отрицательный ответ, мужчина согласился сообщить о своем предполагаемом местонахождении в окрестностях Мяэтагузе.