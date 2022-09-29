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Заблудившийся в лесу грибник игнорировал звонки полиции из-за боязни, что за поиск придется заплатить

Северное побережье
Заблудившийся в лесу грибник игнорировал звонки полиции из-за боязни, что за поиск придется заплатить
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Заблудившегося в окрестностях Мяэтагузе грибника в итоге нашли с помощью дрона.
Заблудившегося в окрестностях Мяэтагузе грибника в итоге нашли с помощью дрона. Фото: Politsei

В воскресенье полиция и волонтеры с помощью вертолета и дронов вывели из лесов Ида-Вирумаа четырех заблудившихся грибников. Одного из них нашли бы гораздо быстрее, если бы он ответил на звонки полиции.

Первое сообщение полиция получила в 13.29 от мужчины, которому позвонил 62-летний знакомый и сказал, что он заблудился в лесу. Полиция несколько раз пыталась дозвониться до мужчины, но он не отвечал на звонки. Когда он наконец это сделал, его первым вопросом было, придется ли ему потом заплатить за его поиски. Получив отрицательный ответ, мужчина согласился сообщить о своем предполагаемом местонахождении в окрестностях Мяэтагузе.

Затем полиция привлекла к поискам мужчины волонтеров, полицейских собак и дрон "Кайтселийта". Через некоторое время мужчина сообщил по телефону, что видит в воздухе дрон, после чего его с помощью волонтеров вывели из леса.

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