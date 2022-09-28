В Ночь ученых в Кохтла-Ярве будут улучшать мир

В Кохтла-Ярве Вирумааский колледж и Кохтла-Ярвеская гимназия объединят нынче силы в Ночь ученых, чтобы провести для интересующихся с 18.00 до 21.00 научный вечер на тему зеленого поворота.

- Экологическое мышление начинается с каждого из нас. Нынче в Ночь ученых в Вирумааском колледже можно будет получить знания и умения, как самому внести лепту в успех зеленого поворота, - прокомментировала руководитель научно-технической школы Вирумааского колледжа Кюллике Куллеркупп.

В 18.00 начнется лекция о том, как посредством зеленого поворота действительно улучшить мир. В ходе предназначенной для взрослых практической лекции-мастер-класса на тему солнечных панелей научат, как сделать и установить дома солнечную панель.

Эстоно- и русскоязычных рабочих комнат хватит на любой возраст: например, можно будет смастерить флюгер, вентилятор на солнечной батарее и эколампочку, работающую без электричества. Для участия в некоторых рабочих комнатах и лекциях нужно предварительно зарегистрироваться.

В Ночь ученых будут открыты также зеленая ярмарка-кафе, уголок-мастерская повторного использования, а также бесплатная ярмарка хороших вещей, девиз которой: старое для одного - это новое для другого.

Учащиеся Нарвской Кесклиннаской гимназии поучаствуют в пятницу в представлении научного театра "АННАА". На неделе Ночи ученых центр "АННАА" упаковал научные театры и экспонаты в автобусы и объезжает все уезды Эстонии.

В Нарве Ночи ученых предшествует целая научная неделя, в рамках которой состоится много разнообразных научных мероприятий. Например, Спасательный департамент ознакомит с контейнером безопасности на море, Таллиннская высшая школа здравоохранения проведет практический семинар "Твои руки могут спасти", "Eesti Energia" пригласит на учебную экскурсию в Аувере, а Нарвский музей предстанет с новой образовательной программой "Что такое алхимия и кто такие алхимики?".