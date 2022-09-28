Нарвская комиссия по наименованиям предложила конкретные варианты для замены коммунарских, красноармейских и прочих советских названий улиц. Тем самым запущен длинный процесс географических переименований, который теоретически может завершиться к началу следующего года.
Улица Июльская вместо 26 Июля: для карты Нарвы придумана дюжина новых названий взамен советских
Переименования улиц в честь коммунаров Антса Даумана и Альберта-Аугуста Тиймана обсуждались комиссией по наименованиям и Нарвской горуправой еще в 2018 году; их новыми названиями предложены - Кивилинна и Солдина соответственно. То предложение комиссии действительно поныне.
Вдобавок к ним теперь придумали и обсудили новые названия для еще целого ряда улиц, наименования которых считаются неуместными или неподходящими. Например, четыре из них носят имена красноармейцев и Героев Советского Союза, а одна названа в честь того исторического дня, когда летом 1944 года Красная армия с боями вошла в Нарву.
Нарвскую улицу Алексея Юханова предложено переименовать в улицу Вяйке-Раквере. Тут исходили просто из того, что новое название будет соответствовать общим правилам и будет похоже на историческое, а большая нарвская улица Раквере пролегает поблизости.
Улице Арсентия Бастракова хотелось вернуть одно из двух ее исторических названий - Ляэне или Масина, а поскольку первый вариант уже есть на современной карте Нарвы, то остается второй - улица Масина.
Улице Игоря Графова предложено также вернуть историческое название - Мадизе.
Появившейся в Нарве в советские годы улице Михаила Горбача в комиссии по наименованиям подобрали пару вариантов нового имени. Для этого рассмотрели традиционные варианты названий, происходящих от пород деревьев. В итоге выбирали между Сеэдри и Нулу и остановились на первом варианте - улица Сеэдри.
Больше обсуждений возникло в комиссии по наименованиям в связи с новым названием для улицы 26 Июля. Сперва предложили попросту продлить улицу Кадастику, из которой улица 26 Июля как бы выходит физически и пространственно. Однако тогда возникла бы большая проблема с перенумерацией приблизительно 70 домов и участков недвижимости, что вызвало бы путаницу. Спасительным прозвучало предложение переименовать улицу 26 Июля в просто Юули (Июльская улица).
Улице Партизани предложено дать новое название - Мыйзакюла, так как она берет начало от более крупной улицы Мыйза.
Улице Пролетариаади поначалу думали дать схожее по смыслу имя - Тёэрахва. Взвесили также альтернативные варианты, поскольку улица пролегает рядом с парой больших спортивных объектов, и тут можно было бы назвать ее по популярным видам спорта - Хоки, Ялгпалли и так далее. Но в конце концов выбрали название в честь стадиона, который данная улица огибает, - улица Стаадиони.
Улицу 1 Мая предложено переименовать, так как закон не разрешает использовать в географических названиях цифры и знаки препинания. Вдобавок это название не относится к историческим, какие были до 1939 года, а улица пролегает по нарвскому историческому району Юхкентали. Исходя из всего этого, предложено вернуть старое название - улица Яама, так как рядом находится железнодорожная станция.
Улице Василия Герасимова предложено дать имя барона Иоганна Людвига фон Кнопа, основателя Кренгольмской мануфактуры. Эта улица и пролегает в Кренгольмском районе Нарвы. Небольшая загвоздка в том, что пока неясно, какую форму немецкого имени барона следует использовать для написания на карте и адресных табличках, и этот вопрос решено уточнить в Институте эстонского языка.
В нарвской комиссии по наименованиям подумали также о новом названии для парка Выйду, расположенного в Кренгольмском районе у пересечения улиц Герасимова и Йоала. Его переименовать сочли нужным, поскольку в Нарве есть улица и пруд Выйду, находящиеся совсем в другом районе. Всем объектам на территории большого парка хотят впредь давать адреса по его названию, и в таком случае оно не должно создавать путаницы. Рассмотрели новые возможные названия - парк Йоала, Креэнхольми, Кноопи, остановились на первом из перечисленных - парк Йоала.
Заседание городской комиссии по наименованиям стало первым этапом официальной процедуры переименования улиц в приграничном городе. На этом активно настаивает эстонское правительство. Далее проект решения рассмотрят городская управа, комиссии городского собрания, пройдет публичное обсуждение, а окончательное слово должен будет сказать депутатский корпус Нарвского горсобрания, когда дело дойдет до итогового голосования.
Как надеется мэр Нарвы Катри Райк, в горсобрании проект решения о переименованиях может оказаться в декабре. "Если не возникнет препятствий, которые сейчас мы не можем спрогнозировать", - уточнила Райк.
Предлагаемые переименования на карте Нарвы
- Улица Антса Даумана - улица Кивилинна
- Улица Альберта-Аугуста Тиймана - улица Солдина
- Улица Алексея Юханова - улица Вяйке-Раквере
- Улица Арсентия Бастракова - улица Масина
- Улица Игоря Графова - улица Мадизе
- Улица Михаила Горбача - улица Сеэдри
- Улица 26 Июля - улица Юули
- Улица Партизани - улица Мыйзакюла
- Улица Пролетариаади - улица Стаадиони
- Улица 1 Мая - улица Яама
- Улица Василия Герасимова - улица Иоганна Людвига фон Кнопа
- Парк Выйду - парк Йоала