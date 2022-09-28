Улица Июльская вместо 26 Июля: для карты Нарвы придумана дюжина новых названий взамен советских

Переименования улиц в честь коммунаров Антса Даумана и Альберта-Аугуста Тиймана обсуждались комиссией по наименованиям и Нарвской горуправой еще в 2018 году; их новыми названиями предложены - Кивилинна и Солдина соответственно. То предложение комиссии действительно поныне.

Вдобавок к ним теперь придумали и обсудили новые названия для еще целого ряда улиц, наименования которых считаются неуместными или неподходящими. Например, четыре из них носят имена красноармейцев и Героев Советского Союза, а одна названа в честь того исторического дня, когда летом 1944 года Красная армия с боями вошла в Нарву.

Нарвскую улицу Алексея Юханова предложено переименовать в улицу Вяйке-Раквере. Тут исходили просто из того, что новое название будет соответствовать общим правилам и будет похоже на историческое, а большая нарвская улица Раквере пролегает поблизости.

Улице Арсентия Бастракова хотелось вернуть одно из двух ее исторических названий - Ляэне или Масина, а поскольку первый вариант уже есть на современной карте Нарвы, то остается второй - улица Масина.

Улице Игоря Графова предложено также вернуть историческое название - Мадизе.

Появившейся в Нарве в советские годы улице Михаила Горбача в комиссии по наименованиям подобрали пару вариантов нового имени. Для этого рассмотрели традиционные варианты названий, происходящих от пород деревьев. В итоге выбирали между Сеэдри и Нулу и остановились на первом варианте - улица Сеэдри.