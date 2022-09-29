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Союз самоуправлений будет снова искать исполнительного руководителя

Кюлли Крийс
, журналист
Союз самоуправлений будет снова искать исполнительного руководителя
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Эве Эаст не считает разумным, чтобы в руководстве союзом самоуправлений один человек исполнял несколько ролей.
Эве Эаст не считает разумным, чтобы в руководстве союзом самоуправлений один человек исполнял несколько ролей. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Выбранная в начале августа исполнительным руководителем Ида-Вирумааского союза самоуправлений бывший зампредседателя Кохтла-Ярвеского горсобрания и вице-мэр Кохтла-Ярве Рийна Иванова по личным причинам отказалась вступать в эту должность.

Правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС) должно было во вторник решить, как продолжить поиск исполнительного руководителя, но поскольку многие самоуправленческие руководители не смогли явиться на место, то решение этого вопроса отложили на две недели.

Исполняющая сейчас обязанности как председателя правления, так и исполнительного руководителя союза Эве Эаст сказала, что продолжать таким же образом, конечно, нельзя и найти нового исполнительного руководителя нужно в любом случае.

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