Выбранная в начале августа исполнительным руководителем Ида-Вирумааского союза самоуправлений бывший зампредседателя Кохтла-Ярвеского горсобрания и вице-мэр Кохтла-Ярве Рийна Иванова по личным причинам отказалась вступать в эту должность.
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Союз самоуправлений будет снова искать исполнительного руководителя
Союз самоуправлений будет снова искать исполнительного руководителя
Правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС) должно было во вторник решить, как продолжить поиск исполнительного руководителя, но поскольку многие самоуправленческие руководители не смогли явиться на место, то решение этого вопроса отложили на две недели.