Союз самоуправлений будет снова искать исполнительного руководителя

Правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений (ИВСС) должно было во вторник решить, как продолжить поиск исполнительного руководителя, но поскольку многие самоуправленческие руководители не смогли явиться на место, то решение этого вопроса отложили на две недели.

Исполняющая сейчас обязанности как председателя правления, так и исполнительного руководителя союза Эве Эаст сказала, что продолжать таким же образом, конечно, нельзя и найти нового исполнительного руководителя нужно в любом случае.