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Количество россиян, разворачиваемых на границе, резко увеличилось

Эрик Калда
, журналист
Количество россиян, разворачиваемых на границе, резко увеличилось
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По утверждению полиции, на восточной границе сейчас в разы меньше пересечений границы по сравнению с тем, что было раньше, но работы у пограничников больше.
По утверждению полиции, на восточной границе сейчас в разы меньше пересечений границы по сравнению с тем, что было раньше, но работы у пограничников больше. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

После объявленной в России мобилизации число граждан России, а также других стран, которых не пускают в Эстонию и отправляют обратно, на нарвской границе резко возросло.

Если еще 20 сентября с эстонской границы было отправлено обратно десять граждан России, которые были признаны не имеющими права на въезд в Эстонию, то 21 сентября, когда Россия объявила мобилизацию на войну в Украине, количество отправленных обратно уже было 17. А в понедельник на этой неделе эстонские пограничники развернули уже 25 российских граждан и еще семь человек с двойным, российско-молдавским гражданством. Во вторник не пустили в страну 31 гражданина России.

Поток пересекающих границу сократился

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