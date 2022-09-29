Количество россиян, разворачиваемых на границе, резко увеличилось

Если еще 20 сентября с эстонской границы было отправлено обратно десять граждан России, которые были признаны не имеющими права на въезд в Эстонию, то 21 сентября, когда Россия объявила мобилизацию на войну в Украине, количество отправленных обратно уже было 17. А в понедельник на этой неделе эстонские пограничники развернули уже 25 российских граждан и еще семь человек с двойным, российско-молдавским гражданством. Во вторник не пустили в страну 31 гражданина России.