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Йыхви отказывается от строительства футбольного холла

Эрик Гамзеев
, журналист
Йыхви отказывается от строительства футбольного холла
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В ближайшие годы футбольный холл, запланированный по соседству с Йыхвиским футбольным стадионом, не появится.
В ближайшие годы футбольный холл, запланированный по соседству с Йыхвиским футбольным стадионом, не появится. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление отказывается от строительства футбольного холла, так как его строительство обошлось бы вдвое дороже, чем планировалось, а государство дополнительных денег не даст.

Министр культуры Пирет Хартман сообщила волостное управлению, что, учитывая напряженное положение государственного бюджета и обсуждения, состоявшиеся во время переговоров по госбюджету, государство не сможет выделить больше денег на строительство футбольного холла в дополнение к ранее выделенным Йыхви 1,5 миллиона евро.

- Мы понимаем, что из-за роста цен на строительство проект футбольного холла стал значительно дороже, чем планировалось, и это ставит ваше самоуправление в затруднительное положение. Мы надеемся, что вы все же найдете способ построить футбольный холл, потому что это, несомненно, затронет очень большое количество молодых игроков, - ответила Хартман на просьбу Йыхвиского волостного управления о выделении дополнительных средств.

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