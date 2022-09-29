Йыхви отказывается от строительства футбольного холла

Министр культуры Пирет Хартман сообщила волостное управлению, что, учитывая напряженное положение государственного бюджета и обсуждения, состоявшиеся во время переговоров по госбюджету, государство не сможет выделить больше денег на строительство футбольного холла в дополнение к ранее выделенным Йыхви 1,5 миллиона евро.

- Мы понимаем, что из-за роста цен на строительство проект футбольного холла стал значительно дороже, чем планировалось, и это ставит ваше самоуправление в затруднительное положение. Мы надеемся, что вы все же найдете способ построить футбольный холл, потому что это, несомненно, затронет очень большое количество молодых игроков, - ответила Хартман на просьбу Йыхвиского волостного управления о выделении дополнительных средств.