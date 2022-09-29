Йыхвиское волостное управление отказывается от строительства футбольного холла, так как его строительство обошлось бы вдвое дороже, чем планировалось, а государство дополнительных денег не даст.
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Йыхви отказывается от строительства футбольного холла
Йыхви отказывается от строительства футбольного холла
Министр культуры Пирет Хартман сообщила волостное управлению, что, учитывая напряженное положение государственного бюджета и обсуждения, состоявшиеся во время переговоров по госбюджету, государство не сможет выделить больше денег на строительство футбольного холла в дополнение к ранее выделенным Йыхви 1,5 миллиона евро.