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Учителя эстонского языка: страхи развеет четкая программа действий

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Учителя эстонского языка: страхи развеет четкая программа действий
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Ингрид Преэс (слева) руководила на семинаре учителей эстонского языка как второго дискуссией, на которой речь шла также о переходе на эстоноязычное образование. "Конечно, есть такие русские школы, где постоянно и строго следят за выполнением предписаний министерства и Языкового департамента, а также за тем, чтобы в их школах имелись компетентные и владеющие корректным эстонским языком учителя, упорно использующие на уроках только эстонский язык. Во многих школах применяется методика языкового погружения, тоже оказавшая значительное влияние на знание языка учениками. Однако по-прежнему есть ученики, которые к концу 9-го класса не достигают требуемого языкового уровня", - сказала она.
Ингрид Преэс (слева) руководила на семинаре учителей эстонского языка как второго дискуссией, на которой речь шла также о переходе на эстоноязычное образование. "Конечно, есть такие русские школы, где постоянно и строго следят за выполнением предписаний министерства и Языкового департамента, а также за тем, чтобы в их школах имелись компетентные и владеющие корректным эстонским языком учителя, упорно использующие на уроках только эстонский язык. Во многих школах применяется методика языкового погружения, тоже оказавшая значительное влияние на знание языка учениками. Однако по-прежнему есть ученики, которые к концу 9-го класса не достигают требуемого языкового уровня", - сказала она. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Учителя ждут больше информации о переходе на эстоноязычное образование. "Страхов много, ведь никто не объяснил учителям, как точно будет осуществляться реформа", - сказала руководитель Союза преподавателей эстонского языка как второго Ингрид Преэс.

На организованном союзом осеннем семинаре в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета среди прочих встала тема, готовы ли учителя, родители и дети к переходу на эстоноязычное обучение.

- Это трудный вопрос. Человек может справиться со всем, но как - это отдельный вопрос, - прокомментировала завуч Кохтла-Ярвеской Славянской основной школы Юлия Кропачева. - Честно говоря, и сейчас есть программы, которые действуют, например, программа языкового погружения, если делать это качественно.

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