Учителя эстонского языка: страхи развеет четкая программа действий

Ингрид Преэс (слева) руководила на семинаре учителей эстонского языка как второго дискуссией, на которой речь шла также о переходе на эстоноязычное образование. "Конечно, есть такие русские школы, где постоянно и строго следят за выполнением предписаний министерства и Языкового департамента, а также за тем, чтобы в их школах имелись компетентные и владеющие корректным эстонским языком учителя, упорно использующие на уроках только эстонский язык. Во многих школах применяется методика языкового погружения, тоже оказавшая значительное влияние на знание языка учениками. Однако по-прежнему есть ученики, которые к концу 9-го класса не достигают требуемого языкового уровня", - сказала она.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik