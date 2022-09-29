Учителя ждут больше информации о переходе на эстоноязычное образование. "Страхов много, ведь никто не объяснил учителям, как точно будет осуществляться реформа", - сказала руководитель Союза преподавателей эстонского языка как второго Ингрид Преэс.
Для подписчиков
Учителя эстонского языка: страхи развеет четкая программа действий
Учителя эстонского языка: страхи развеет четкая программа действий
На организованном союзом осеннем семинаре в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета среди прочих встала тема, готовы ли учителя, родители и дети к переходу на эстоноязычное обучение.