Митрополит находящейся в юрисдикции Константинопольского патриархата Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ) Стефан считает войну России в Украине ничем не спровоцированной захватнической войной. По словам митрополита, согласно православной традиции смерть на войне не прощает человеку грехов, одобрение войны также противоречит учению церкви, пишет rus.err.ee.
Митрополит Стефан: война России с Украиной не является священной
Недавно большую часть христианского и православного мира потрясла проповедь, произнесенная 25 сентября патриархом Московским Кириллом, в которой он, в частности, утверждал, что самопожертвование российских воинов смывает все их грехи.
Используя духовную и идеологическую лексику, он поддержал мобилизацию, которой российское государство пытается активизировать не слишком успешную захватническую войну против Украины. Особую тревогу вызывает тот факт, что глава православной церкви использует лексику, мало чем отличающуюся от лексики религиозного фундаментализма, призывает к священной войне, будто в православной церкви возможна концепция джихада или крестового похода.
Надо добавить, что это не первый раз, когда российский патриарх выражается подобным образом. Он неоднократно выражал свою поддержку этой войне, тем самым сводя веру к одной из идеологий этого мира. Такое понимание не имеет ничего общего с природой православия, с наследием отцов церкви. Такие взгляды патриарха Кирилла способствуют углублению религиозных и национальных противоречий и росту насилия. В то же время православие осуждало уже в XIX веке церковный оголтелый национализм, или филетизм, стремление организовать церковную жизнь только на национально-племенных принципах и в противопоставлении другим странам и народам.
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Все это внутренне чуждо православной церкви, в ней отсутствует идея священной войны, на которой погибшим воинам прощаются все их грехи. Допускается оборонительная война как жизненная необходимость, но и участвовавшие в ней, пролившие кровь, по церковным правилам отлучены от причастия на три года. Разумеется, совершенно неприемлемы убийства, пытки и прочие зверства над мирными жителями, на которые вроде бы распространяется и автоматическое помилование, предложенное российским патриархом.
Таким образом, представление о самопожертвовании и долге в этой войне как о пути к Царству Небесному ошибочно по трем причинам. Во-первых, агрессия против Украины - это не оборонительная война, а ничем не спровоцированная захватническая война со стороны России. Во-вторых, по православной традиции смерть на войне не прощает грехов человека. Наконец, по представлению Восточного христианства, нет такого понятия, как священная война, и церковь не может, не противореча собственному учению, благословить нападение на чужую страну, не говоря уже о несправедливости и дикости на войне.