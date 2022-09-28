Митрополит Стефан: война России с Украиной не является священной

Недавно большую часть христианского и православного мира потрясла проповедь, произнесенная 25 сентября патриархом Московским Кириллом, в которой он, в частности, утверждал, что самопожертвование российских воинов смывает все их грехи.

Используя духовную и идеологическую лексику, он поддержал мобилизацию, которой российское государство пытается активизировать не слишком успешную захватническую войну против Украины. Особую тревогу вызывает тот факт, что глава православной церкви использует лексику, мало чем отличающуюся от лексики религиозного фундаментализма, призывает к священной войне, будто в православной церкви возможна концепция джихада или крестового похода.

Надо добавить, что это не первый раз, когда российский патриарх выражается подобным образом. Он неоднократно выражал свою поддержку этой войне, тем самым сводя веру к одной из идеологий этого мира. Такое понимание не имеет ничего общего с природой православия, с наследием отцов церкви. Такие взгляды патриарха Кирилла способствуют углублению религиозных и национальных противоречий и росту насилия. В то же время православие осуждало уже в XIX веке церковный оголтелый национализм, или филетизм, стремление организовать церковную жизнь только на национально-племенных принципах и в противопоставлении другим странам и народам.

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Все это внутренне чуждо православной церкви, в ней отсутствует идея священной войны, на которой погибшим воинам прощаются все их грехи. Допускается оборонительная война как жизненная необходимость, но и участвовавшие в ней, пролившие кровь, по церковным правилам отлучены от причастия на три года. Разумеется, совершенно неприемлемы убийства, пытки и прочие зверства над мирными жителями, на которые вроде бы распространяется и автоматическое помилование, предложенное российским патриархом.