ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа нуждается в сильном представительстве в парламенте

Есть свои надежды и у лидеров местных партийных ячеек и, так сказать, у рабочих пчел, у которых шансы попасть в парламент хоть и не нулевые, но все же слабые по сравнению с гастролерами из их партии. Правда, что нередки случаи, когда выдвинутые в качестве первого номера политики из других регионов Эстонии проваливаются. Вспомним, например, с последних парламентских выборов лидера списка EKRE в Ида-Вирумаа Керсти Крахт или Сийма Кийслера от "Отечества".

Для Ида-Вирумаа важно, чтобы уезд получил в парламенте сильное представительство, которое, помимо общегосударственных дел, еще сильнее отстаивало бы интересы региона. В последних созывах Рийгикогу, так сказать, ида-вируская команда была неудачной. Некоторые из ее членов стали героями светских и сатирических журналов или прославились оскорблением эстонского правительства, но результативной деятельности во имя лучшей жизни в Ида-Вирумаа заметно было очень мало.