Скоро начнется ралли баллотирования в Рийгикогу. Мозговые тресты штабов политических партий пытаются вычислить, как распределить своих политиков по уездам так, чтобы заполучить для партии максимально крепкий урожай голосов. Командируя в Ида-Вирумаа, стараются вспомнить, у кого прадед был родом из Нарвы, а кто однажды в пятом классе ездил на соревнования в Кохтла-Ярве, - чтобы найти хоть какой-то местный контакт.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа нуждается в сильном представительстве в парламенте
Есть свои надежды и у лидеров местных партийных ячеек и, так сказать, у рабочих пчел, у которых шансы попасть в парламент хоть и не нулевые, но все же слабые по сравнению с гастролерами из их партии. Правда, что нередки случаи, когда выдвинутые в качестве первого номера политики из других регионов Эстонии проваливаются. Вспомним, например, с последних парламентских выборов лидера списка EKRE в Ида-Вирумаа Керсти Крахт или Сийма Кийслера от "Отечества".
Для Ида-Вирумаа важно, чтобы уезд получил в парламенте сильное представительство, которое, помимо общегосударственных дел, еще сильнее отстаивало бы интересы региона. В последних созывах Рийгикогу, так сказать, ида-вируская команда была неудачной. Некоторые из ее членов стали героями светских и сатирических журналов или прославились оскорблением эстонского правительства, но результативной деятельности во имя лучшей жизни в Ида-Вирумаа заметно было очень мало.
Между разными регионами Эстонии идет безумная конкуренция за внимание государства и инвестиции. В этом больше преуспевают те регионы, у которых в парламенте сильное представительство и чьи мысли и слова имеют сильный вес в своих партиях.