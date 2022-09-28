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Эстония обеспечена газом на предстоящий отопительный сезон

Северное побережье
Эстония обеспечена газом на предстоящий отопительный сезон
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Фото: AS Eesti Gaas

Эстония обеспечена газом на предстоящий отопительный сезон. Даже в случае, если газопровод Balticconnector, который связывает нас с Финляндией, выйдет из строя, Эстония связана газопроводом с хранилищем в Инчукалнсе и LNG-терминалом Клайпеды. Строящийся в Палдиски терминал гарантирует дополнительные поставки и в будущем заполнение основного газохранилища стран Балтии, сообщает rus.err.ee.

По словам главы Elering Таави Вескимяги, газоснабжение у Эстонии хорошее. Госкомпания отвечает за него. С Севера мы соединены газопроводом Balticconnector с Финляндией. С Юга труба идет в Латвию до Инчукалнского хранилища, и дальше в Клайпеду, к СПГ-плавучему терминалу Independence.

"Годовой объем клайпедского терминала составляет 38 тераватт-час. В латвийском хранилище сейчас у нас хранится 12,6 тераватт-час. Это более, чем троекратное годовое потребление трех стран Балтии. Как ночное, так и дневное", - рассказал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Даже несмотря на то, что Польша в этом году удвоит потребление газа, поставляемого в Клайпеду, Эстонии, Латвии и Литве хватит существующих запасов. Даже в случае, если откажет эстонско-финский газопровод.

"Если что-то случится с газопроводом Balticconnector, тогда проблема будет у Финляндии, поскольку они тоже снабжаются через Инчукалнское хранилище. Тогда снабжение через Balticconnector просто пропадет", - объяснил эксперт в области энергетики Эйнар Кизель.

Как бы странно это не звучало, но высокая цена играет на руку стабильному энергоснабжению. Потребление газа по сравнению с прошлым годом уже снизилось на треть. Да, это не устраивает промышленные предприятия из-за возросших убытков и угрозы их экономической деятельности. Но сокращение потребления и переход на альтернативные источники дают гарантию, что зимой мы не останемся без отопления.

"Стоит учитывать, какие запасы имеются сегодня у участников местного газового рынка в латвийском хранилище, а также какие возможности у нас есть в клайпедском терминале. У нас имеется государственный запас в полтераватт-час. Есть также договоренность, что когда придет регазификационная установка в Финляндию, Эстония сможет получить в первой партии столько, сколько ей понадобится. Сложив все эти данные, получается, что 3,5 тераватт-часа, которые прогнозируются зимой 2022-2023, мы сможем гарантировать", - подчеркнул Вескимяги.

Палдиский терминал в условиях передела газового рынка, то есть отказа от российского газа, станет одним из двух основных терминалов, через которые в будущем газ для стран Балтии будет поступать в латвийское газохранилище.

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