Под Нарвой сгорел дом

В среду спасатели получали вызов в Солдино, где сгорел деревянный дом. Спасатели занимались тушением дома около трёх часов, но дом сгорел полностью.

Скорая доставила в Нарвскую больницу домовладельца, который получал ожоги. Предположительная причина возгорания – оставленный без присмотра обогреватель.

В Нарвe участились случаи возгорания отопительных устроист.

Спасательный департамент напоминает, что для безопасного обогрева следует учитывать следующее:

Нельзя использовать сломанную печь. Если у вас есть малейшее подозрение, что в вашем доме не работает обогреватель или дымоход, вам следует как можно скорее вызвать гончара или трубочиста, чтобы проверить это.

Разогрейте печь разумно. Во избежание перегрева в холодное время следует топить печку несколько раз в день.

Не кладите слишком близко к камину горючие материалы (дрова, ковер). Возгорание может произойти от летящей искры или теплопередачи от нагревательной части обогревателя.

Древесина, окрашенная, пропитанная или обработанная химическими веществами каким-либо иным образом, не может быть использована для отопления. Химия в древесине легко осаждается на стенках каменки и повреждает каменку.

Не выходите из дома и не ложитесь спать во время обогрева.

Во время обогрева заслонка должна быть полностью открыта. Отопительный материал при недостатке воздуха не сгорает полностью, образуется избыточная сажа и угарный газ может просачиваться в помещение.