Часть эстонских спортклубов вынуждена поднимать цены

По словам руководителя таллиннского спортивного клуба Audentes Пеэтера Тишлера, дела у них по-прежнему идут хорошо. Недавно спортклуб поднял цены на 3-7%, но это не уменьшило количество клиентов, пишет Postimees.

Их таллиннский конкурент, спортивный клуб Reval Sport, также настроен позитивно, а вот Сааремааская спортивная школа в Курессааре обеспокоена ростом цен на энергоносители. Энергозатраты учреждения значительно возросли, что привело к дополнительным расходам примерно на 47 000 евро, поэтому ближайшее время грядет рост цен в пределах 10-15%.