Эстонские спортклубы планируют поднять цены, чтобы компенсировать возросшие административные расходы, хотя количество посетителей пока не уменьшилось, пишет rus.err.ee.
Часть эстонских спортклубов вынуждена поднимать цены
Часть эстонских спортклубов вынуждена поднимать цены
По словам руководителя таллиннского спортивного клуба Audentes Пеэтера Тишлера, дела у них по-прежнему идут хорошо. Недавно спортклуб поднял цены на 3-7%, но это не уменьшило количество клиентов, пишет Postimees.
Их таллиннский конкурент, спортивный клуб Reval Sport, также настроен позитивно, а вот Сааремааская спортивная школа в Курессааре обеспокоена ростом цен на энергоносители. Энергозатраты учреждения значительно возросли, что привело к дополнительным расходам примерно на 47 000 евро, поэтому ближайшее время грядет рост цен в пределах 10-15%.
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