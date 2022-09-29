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Часть эстонских спортклубов вынуждена поднимать цены

Северное побережье
Часть эстонских спортклубов вынуждена поднимать цены
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Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Эстонские спортклубы планируют поднять цены, чтобы компенсировать возросшие административные расходы, хотя количество посетителей пока не уменьшилось, пишет rus.err.ee.

По словам руководителя таллиннского спортивного клуба Audentes Пеэтера Тишлера, дела у них по-прежнему идут хорошо. Недавно спортклуб поднял цены на 3-7%, но это не уменьшило количество клиентов, пишет Postimees.

Их таллиннский конкурент, спортивный клуб Reval Sport, также настроен позитивно, а вот Сааремааская спортивная школа в Курессааре обеспокоена ростом цен на энергоносители. Энергозатраты учреждения значительно возросли, что привело к дополнительным расходам примерно на 47 000 евро, поэтому ближайшее время грядет рост цен в пределах 10-15%.

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