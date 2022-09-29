Резервисты разошлись по домам, но учения "Шип-2022" продолжаются

"Мы решили продлить учения "Шип" и объединить под этим названием другие ранее запланированные маневры. Благодаря этому у нас появилась хорошая возможность для практики, которая охватывает управленческую цепочку государственных учреждений и союзников", – сказал заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм, подразумевая учения Hunt, Decisive Lancerи Bold Hussar.

"Крупнейшие в истории Эстонии мобилизационные сборы показали, что построенная вокруг вооруженного резерва модель государственной обороны не имеет альтернатив, – сказал министр обороны Ханно Певкур. – Мы должны быть способны ответить на любую угрозу в любое время".

Министр отметил, что самые быстрые резервисты оказались в точках сбора спустя считанные часы после получения повестки, а некоторые люди приезжали из-за границы, например, Финляндии и Испании – все это говорит о воле эстонского народа.

"Благодарю всех участников сборов: резервистов и дружинников. Также благодарю работодателей и близких, которые отнеслись к учениям с пониманием – это важный вклад в нашу оборону", – добавил Певкур.

Учения "Шип-2022" продлили до середины октября. Продолжение маневров сосредоточится на вопросах обеспечения территориальной обороны, интеграции сил союзников в эстонские вооруженные силы и отработки координации действий между различными ведомствами в кризисной ситуации.

Учения "Шип-2022" (Okas 2022) проводятся с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов.