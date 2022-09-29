Рийгикогу принял в первом чтении поправку к Закону о трудовом договоре, цель которой - за счет более гибкого подхода обеспечить зарегистрированным безработным, выполняющим временную работу, защиту, сопровождающую трудовые отношения. После вступления закона в силу работодатели смогут в течение полугода заключать неограниченное количество краткосрочных трудовых договоров.
РАБОТА ⟩ Краткосрочная работа станет гибче, проще и надежнее
- В настоящее время краткосрочная работа на три четверти выполняется на основе договоров подряда и договоров поручения, которые не дают работникам защиты, обеспечиваемой традиционным трудовым договором. Например, они не предусматривают достаточного для отдыха времени или соответствия рабочей среды требованиям. Мы несем ответственность за то, чтобы и люди, выполняющие краткосрочную работу, имели достойные и конкурентоспособные условия труда, - заявил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.
Согласно законопроекту, работодатель в течение шести месяцев сможет заключать с зарегистрированными безработными неограниченное количество трудовых договоров на срок до восьми календарных дней с учетом установленных ограничений на перерывы в работе. Если по истечении полугода работник и работодатель заключат новый срочный трудовой договор в течение следующих шести месяцев, этот трудовой договор считается бессрочным.
- Для работодателя это изменение тоже полезно. Имея возможность в течение полугода заключать неограниченное количество краткосрочных договоров с одним и тем же человеком, он будет уверен, что начатая им работа будет доведена до конца. Кроме того, возможность сотрудничества с уже знакомыми соискателями позволяет обеспечить качество выполняемой работы и, возможно, в итоге найти постоянного сотрудника, - пояснил Петерсон.
На сегодняшний день люди, зарегистрированные в качестве безработных, параллельно с поиском основной работы могут выполнять временную работу, что не влияет на их статус безработного. Таким образом, человек может состоять на учете в качестве безработного и иметь краткосрочную подработку. В этом случае максимальная продолжительность договора составляет восемь дней, количество разрешенных рабочих дней в месяце также равно восьми.
Краткосрочная работа может выполняться на основании трудового договора или иных обязательственно-правовых договоров (например, договора подряда и договора поручения). Чаще всего для выполнения трудовых поручений действует какой-либо обязательственно-правовой договор, поскольку сейчас возможности заключения срочных трудовых договоров ограничены. Например, один человек на основании трудового договора не может несколько раз выполнять работу у одного работодателя, поскольку между этими периодами должно пройти как минимум два месяца. В противном случае трудовые отношения приобретают бессрочный характер.
Сегодня в Эстонии ежемесячно оформляется около 3000 эпизодов краткосрочной работы. Чаще всего ее период составляет два дня. В основном люди находят временные рабочие места в сфере торговли и обслуживания клиентов, а также в заведениях общественного питания и гостиничного размещения.