РАБОТА ⟩ Краткосрочная работа станет гибче, проще и надежнее

- В настоящее время краткосрочная работа на три четверти выполняется на основе договоров подряда и договоров поручения, которые не дают работникам защиты, обеспечиваемой традиционным трудовым договором. Например, они не предусматривают достаточного для отдыха времени или соответствия рабочей среды требованиям. Мы несем ответственность за то, чтобы и люди, выполняющие краткосрочную работу, имели достойные и конкурентоспособные условия труда, - заявил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Согласно законопроекту, работодатель в течение шести месяцев сможет заключать с зарегистрированными безработными неограниченное количество трудовых договоров на срок до восьми календарных дней с учетом установленных ограничений на перерывы в работе. Если по истечении полугода работник и работодатель заключат новый срочный трудовой договор в течение следующих шести месяцев, этот трудовой договор считается бессрочным.

- Для работодателя это изменение тоже полезно. Имея возможность в течение полугода заключать неограниченное количество краткосрочных договоров с одним и тем же человеком, он будет уверен, что начатая им работа будет доведена до конца. Кроме того, возможность сотрудничества с уже знакомыми соискателями позволяет обеспечить качество выполняемой работы и, возможно, в итоге найти постоянного сотрудника, - пояснил Петерсон.