Поражение российской армии на востоке Харьковской области привело к радикальному изменению стратегии Кремля. Группировке Вооруженных сил РФ в Украине давно не хватало ресурсов для активных действий на более чем тысячекилометровом фронте, но Москва отказывалась решать проблему самым напрашивающимся способом - мобилизацией.
ВОЙНА ⟩ Может ли мобилизация в России изменить ход войны?
После успешного украинского наступления стало ясно, что ВС РФ теперь не способны даже пассивно обороняться. 21 сентября, с опозданием на полгода, Кремль объявил "частичную мобилизацию". Однако уже сейчас можно сказать, что провести ее будет очень трудно.
В этом материале редакция пытается максимально беспристрастно оценить боевую обстановку в Украине на основании доступных данных. "Медуза" выступает против войны.
Что сейчас происходит на фронте?
Быстрое отступление российской изюмско-купянской группировки под угрозой окружения привело к тому, что на фронте к востоку от Харькова образовалась брешь размером 150 километров. Отступившая группировка потеряла сотни единиц бронетехники и артиллерии. В результате войска, вышедшие из-под Изюма (самые сильные во всей группировке), частично потеряли боеспособность. Резервы же, способные закрыть брешь, российскому командованию, похоже, отыскать не удалось.
В итоге попытка задержать украинское наступление на линии обороны по рекам Оскол и Северский Донец оказалась провальной. ВСУ в нескольких местах форсировали обе реки и развивают наступление в направлении Луганской области.
Российское командование попыталось затруднить форсирование украинскими военными Северского Донца, разбомбив на реке плотину на Печенежском водохранилище. Пока сложно сказать, позволит ли это замедлить наступление ВСУ.
Резервы, подготовленные за последнее время российским командованием, были переброшены в Херсонскую область для отражения другого наступления ВСУ. Там украинские атаки пока не привели к прорыву.
В районе же Изюма российская группировка, много месяцев безуспешно пытавшаяся пробиться к Славянску и Краматорску, в результате не получила подкрепления для своего растянутого и недостаточно защищенного западного фланга. Когда подготовка ВСУ к наступлению на этот фланг была раскрыта, российское командование просто не нашло сил, которые можно было бы быстро перебросить на обороняемый участок.
Так украинское командование реализовало то численное преимущество, которое получает отмобилизованная армия (создавшая десятки новых соединений) перед неотмобилизованной армией мирного времени. Это преимущество можно оценить как полуторакратное или даже двукратное.
Если до сих пор российское командование считало, что ВСУ не могут воспользоваться этим преимуществом, поскольку отстают от российских соединений в огневой мощи, то теперь стало очевидно, что одной артиллерии недостаточно, чтобы контролировать сотни километров фронта - в условиях, когда противник может и умеет концентрировать свои силы, а ВС РФ (и прежде всего авиация) не в состоянии этому помешать. В случае если бы такое положение на фронте сохранилось, война была бы неизбежно проиграна Кремлем.
Может ли мобилизация кардинально изменить ситуацию для ВС РФ?
Если Кремль собирается продолжать войну, мобилизация - необходимый шаг (но, вероятно, недостаточный и запоздалый):
- Плановая численность мобилизационного призыва засекречена, однако министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призвать планирует (не единомоментно) 300 тысяч человек. Теоретически это позволит удвоить численность российских войск в Украине. Также можно будет организовать ротацию и пополнение соединений. Впрочем, нужно помнить, что разъяснение Шойгу вполне может быть ложью и записанная в засекреченном пункте указа плановая численность мобилизованных существенно ниже озвученной им.
- Некоторые положения указа теоретически позволяют немедленно улучшить ситуацию с комплектованием: речь идет про бессрочное продление контрактов действующих военнослужащих (в том числе тех, кто заключил краткосрочные контракты на одну "командировку" в Украину), а также запрет на расторжение контрактов. Последняя мера поддержана оперативно принятыми законами об уголовной ответственности для "отказников".
- Гипотетически это должно стабилизировать численность российской группировки и остановить текучку кадров.
- Но в этом решении есть и негативный момент: высока вероятность, что насильственное бессрочное продление коротких контрактов отрицательно повлияет на моральное состояние войск, где солдаты с такими контрактами преобладали: "добровольцы" нанимались, чтобы заработать большие по российским меркам деньги в скоротечной командировке, а теперь должны будут подвергать жизнь опасности до конца войны.
- Вновь мобилизованные в массе своей прибудут на фронт не скоро: большинство пойдут на комплектование новых соединений, потому что в уже существующие бригады и дивизии влить десятки и сотни тысяч человек невозможно. Сомнительно, что созданные из мобилизованных соединения, если их отправить на фронт быстро, будут обладать высокими боевыми качествами. Так, подразделения, наполненные в основном мобилизованными в последние месяцы жителями самопровозглашенных республик Донбасса, показали низкую эффективность и устойчивость (в отличие от подразделений ВСУ и ВС РФ, укомплектованных добровольцами из Донецкой и Луганских областей и из России соответственно, но созданных до начала вторжения РФ в Украину). На создание, тренировку и слаживание боеспособных соединений уйдут месяцы - это показывает в том числе опыт ВСУ.
- Проблема для Кремля заключается в том, что дополнительные силы нужны прямо сейчас, поскольку кризис для ВС РФ после поражения под Изюмом и Купянском разрешить так и не удалось. Продолжающееся украинское наступление может привести к тому, что российская армия потеряет контроль над обширными территориями, в том числе в Луганской и Донецкой областях, полный захват которых объявлен одной из главных целей вторжения. Впрочем, украинской армии в конце весны и летом в похожих условиях удалось выстоять, потеряв лишь несколько городов Донбасса, - но тут важно помнить, что она воевала на своей территории.
- Наконец, нет уверенности, что Минобороны РФ успешно справится с "мобилизационными мероприятиями", необходимыми, чтобы армия получила новые боеспособные соединения через несколько месяцев.
Какие у России могут возникнуть организационные проблемы?
Теоретически десятки и даже сотни тысяч новых солдат, знакомых с современной техникой и тактикой, но не имеющих опыта войны в Украине, могут быть мобилизованы без большого напряжения: только численность уволенных из армии срочников из трех призывов (последний - осенний 2021 года) превышает 300 тысяч человек. Они как раз подпадают под критерии для мобилизованных: служили в армии и имеют воинскую специальность (правда, далеко не все служили в сухопутных войсках, ВДВ или морской пехоте, а значит, многие "не годятся" для немедленного использования на фронте). Есть еще сотни тысяч уволившихся из армии за последние 15 лет военнослужащих по контрактам (в том числе имеющих "боевой опыт" в Сирии).
Однако, как показывает не слишком удачная практика кампаний по найму "добровольцев" в Украину, желающих воевать не так много, а значит, мобилизация потребует призыва десятков тысяч людей помимо их воли. Но даже если этот этап набора рекрутов пройдет успешно, наверняка возникнут новые сложности.
В последнее десятилетие в России была демонтирована советская система создания новых соединений из мобилизованных. До реформы министра обороны Анатолия Сердюкова, начавшейся в 2009 году, в ВС РФ существовало большое количество так называемых кадрированных частей, которые не были наполнены личным составом, но имели материальную базу и офицеров, чтобы в случае мобилизации превратиться в полноценные соединения. Реформа, призванная сократить армию и сделать ее максимально пригодной для использования в региональных конфликтах и антитеррористических операциях, ликвидировала такие части.
В последние годы в армии появились десятки новых соединений, но численность ее почти не выросла. Новые соединения не были кадрированными, то есть готовыми к приему мобилизованных: большинство бригад и дивизий попросту существовали в ослабленном составе из-за недостатка личного состава. Именно в таком виде они отправились на войну. Теоретически их можно пополнить мобилизованными, однако, как сказано выше, десятки и сотни тысяч новых военнослужащих они принять не в состоянии. Так что для большей части вновь призываемых солдат пока просто не существует организационной структуры:
- Главная проблема - отсутствие офицеров, имеющих опыт современной войны. Те, кто будут призваны из запаса по мобилизации, сами нуждаются в переобучении и не смогут немедленно приступить к тренировке мобилизованных солдат. Опытные офицеры - на фронте и вряд ли могут быть массово отозваны для занятий с рекрутами и передачи боевого опыта.
- Могут возникнуть проблемы с вооружением. Российская армия за семь месяцев войны потеряла тысячи единиц техники (даже устаревшей - снятой с баз хранения на замену выбывшей современной). Неясно, есть ли на базах масса исправной техники, необходимая для вооружения десятков соединений с сотнями тысяч военнослужащих.
- Российское командование не показало, что может эффективно управлять относительно небольшой группировкой, действующей в Украине. При увеличении численности соединений проблемы управления только вырастут.
- То же (и даже в большей степени) касается снабжения: командование так и не смогло наладить снабжение относительно малочисленной группировки (особенно там, где нельзя использовать железные дороги, поскольку армия испытывает дефицит грузовиков и специальной техники). В условиях, когда ВСУ получили возможность наносить удары по инфраструктуре и складам в десятках километров от фронта, неясно, как будет снабжаться группировка большей численности. Для изменения ситуации со снабжением может потребоваться мобилизация не только солдат и офицеров, но и автотранспорта.
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B результате агрессии Российской Федерации в Украине погибло почти 400 детей
По состоянию на утро 24 сентября в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации 391 ребенок погиб и 773 получили ранения различной степени тяжести. Накануне ювенальные прокуроры сообщили о 771 раненом ребенке. Об этом сообщается в "Telegram" офиса генерального прокурора Украины. "Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в ОГПУ.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 400, в Харьковской - 231, в Киевской - 116, в Николаевской - 72, в Черниговской - 68, в Луганской - 61, в Херсонской - 55, в Запорожской - 47, в Днепропетровской - 26. (Unian.net)