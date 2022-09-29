ВОЙНА ⟩ Может ли мобилизация в России изменить ход войны?

B результате агрессии Российской Федерации в Украине погибло почти 400 детей

По состоянию на утро 24 сентября в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации 391 ребенок погиб и 773 получили ранения различной степени тяжести. Накануне ювенальные прокуроры сообщили о 771 раненом ребенке. Об этом сообщается в "Telegram" офиса генерального прокурора Украины. "Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в ОГПУ.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 400, в Харьковской - 231, в Киевской - 116, в Николаевской - 72, в Черниговской - 68, в Луганской - 61, в Херсонской - 55, в Запорожской - 47, в Днепропетровской - 26. (Unian.net)