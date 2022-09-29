ВОЙНА ⟩ Зеленский: российская пропаганда теряет влияние в мире

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в конце 212-го дня войны.

- Благодаря порядочности Украины и конструктивному желанию нашего государства помогать другим имеем незаурядный результат: российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности в странах Глобального Юга. Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия, - сказал президент.

Он напомнил, что завершаются мероприятия в Нью-Йорке в рамках участия нашего государства в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украина предложила на Генассамблее формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений.

- И это было точно услышано миром. Реакция на мое выступление на Генассамблее вполне положительная. Разные страны одинаково хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно восстановить мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логичное, справедливое и реалистичное, - сказал Зеленский.

При этом, по его словам, Россией были представлены нелепые оправдания и жалобы. "Постоянная лживая пропаганда, от которой мир давно устал, но российские представители до сих пор ее повторяют. Очевидный контраст с нами. Я благодарен всем лидерам государств, всем политикам, общественным деятелям, культурным и деловым лидерам, которые выразили нам свою поддержку на Генассамблее и всех мероприятиях в Америке на этой неделе", - отметил президент.