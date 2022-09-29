ПАРЛАМЕНТ ⟩ Юлле Мадизе: Даже один-единственный оказавшийся между шестеренками бюрократии человек - это много

Социальный банковский счет. Те люди, кому не открывают счет или чей счет закрывают. Вы знаете, что причин обычно не сообщают или они неконкретные - мол, обслуживание данного лица в банке не отвечает риск-аппетиту банка. Может быть, ссылаются на какое-то подозрение в отмывании денег. Короче, у человека нет больше счета ни в одном из банков Эстонии. В то же время деньги за питание наличными в воротах детсада не берут, не получится оплатить и госпошлины. И вряд ли в интересах борьбы с отмыванием денег и сбора налогов будет то, чтобы человек свою зарплату, если она у него есть, забирал наличными. Год-полтора назад замаячило решение, теперь мы отправили новое обращение к министрам финансов и юстиции, чтобы быстрее найти решение. Людей, оказавшихся в такой западне, действительно довольно много. И то, что их вынуждают идти на махинации или использовать наличные деньги, только ухудшает, а не улучшает дело.