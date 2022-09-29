Мы по-прежнему руководствуемся принципом, в соответствии с которым даже один-единственный оказавшийся между шестеренками бюрократии человек в Эстонской Республике - это слишком много.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Юлле Мадизе: Даже один-единственный оказавшийся между шестеренками бюрократии человек - это много
Например, я от всей души рада, что удалось решить проблему служащего Сил обороны, находившегося в зарубежной миссии. В это время в его семье родился ребенок, однако сказали, что если находящийся в миссии военный не сможет приехать домой и признать этого ребенка, то его запишут как не имеющего отца. Нам удалось решить проблему. Спасибо всем причастным лицам! Конечно, можно сказать, что это пустяк, однако для этой семьи пустяком это не было.
Всегда радует также, когда удается помочь семье, оставшейся, к примеру, без семейной компенсации из-за ошибки чиновников. Вопрос быстро решается, а суды, и без того перегруженные, не получают дополнительной нагрузки. Но большинство проблем, доходящих до нас, являются, конечно, системными и касаются многих.
Например, постоянно приходится искать решения, когда ущерб возник из-за того, что в законе имеется брешь, что применяющему закон лень думать, или все чаще из-за того, что говорят, будто инфосистемы не позволяют. Порой кажется, что Рийгикогу и основные права людей оказались заложниками инфосистем. Такого быть не должно. Рийгикогу должен иметь возможность выносить свои решения и все основные права должны быть защищены. Не мы должны служить инфосистемам, а инфосистемы должны помогать Рийгикогу и чиновникам выполнять свою работу - и именно на благо людей.
При конституционном надзоре больше всего предложений приходилось делать местным самоуправлениям, чтобы те привели свои постановления в соответствие с Конституцией и законом. Чаще всего они касались социальной опеки, благоустройства, строительства, дискриминации людей с недостатком здоровья, обращения с отходами, обращения с загрязненной водой и так далее. Подавляющее большинство этих предложений выполнялось, и обращаться в Госсуд не приходилось. Случалось также иметь дело с постановлениями министров, и опять же большинство министров приводили свои постановления в порядок.
Рассмотрения в этом зале ждет предложение привести в соответствие с Конституцией Закон о приобретении недвижимой вещи в общественных интересах. Самое весомое в правовом и теоретическом смысле, а также задающее направление решение придет, вероятно, из Госсуда.
Конституционность Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. Там вопрос не в том, было ли оправданно то или иное ограничение. Вопрос в том, может ли уполномочивающая норма в законе быть настолько общей, чтобы уподобиться пустой раме для картины, в которую правительство вставляет что угодно. И поэтому невозможно также проконтролировать, соответствует ли это воле Рийгикогу. В действительности в законе можно объяснить простыми эстонскими словами, которые понятны каждому, в каких ситуациях и какого рода ограничения можно устанавливать для защиты здоровья людей и функционирования системы здравоохранения. Когда наступает такая ситуация, то обоснованное решение должны, естественно, принимать либо правительство республики, либо Департамент здоровья.
Разумеется, надо иметь в виду, что любое ограничение - либо взятое отдельно, либо как часть совокупности - должно быть непременно необходимо для достижения цели. В правовом государстве неприемлемы такие обоснования, мол, надо же было что-то сделать, народ требует, другие государства так делают и вдруг как-то поможет. Ни одно из них не подходит для обоснования любого приказа или запрета. Делать нужно и можно только то, что действительно несет пользу и если польза превышает ущерб.
Вторая большая область, деятельность так называемого омбудсмена, касается также контроля за соблюдением традиции хорошего администрирования. И снова кратко, если можно. Закон введен в действие, но не выполняется. Довольно частая ситуация. Рабочим языком городского и волостного собрания является эстонский. Точка. Выступление на чужом языке ведущий собрания должен прерывать. Точка.
В спецопеке медсестринская помощь по-прежнему недостаточная, и даже при подготовке тендера цинично вносят в условия меньший, чем требуется по закону, объем медсестринской помощи. И этим занимается, по сути, собственная структура госуправления.
3 МЫСЛИ
- Порой кажется, что Рийгикогу и основные права людей оказались заложниками инфосистем.
- Одна из проблем здоровья правового государства заключается и в том, что когда закон настолько запутан, каждый может вычитать в нем то, что захочет.
- К сожалению, сейчас довольно часто слышно уже из разных лагерей, что когда у нас кризис, будь то кризис здравоохранения или война в соседних странах, то и не нужно выполнять Конституцию и законы.
Места в детсадах. Не проходит дня, чтобы в канцелярию канцлера права не приходило письма от встревоженного родителя, который не может получить для своего ребенка предусмотренное законом место в детсаду. Поэтому если можно, то, уважаемый Рийгикогу, не стоит ли вам рассмотреть возможность назначения принудительного денежного взыскания. В этом нет ничего необычного, но это заставило бы самоуправление задуматься, что если для ребенка не найдется законного места в детсаду, то орган надзора, то есть Министерство образования и науки, назначит денежное взыскание в размере, допустим, 10000 евро. Пока место не появится. Как известно, ребенок не идет в детсад сразу же после рождения. Самоуправлению известно, сколько детей детсадовского возраста проживает на его территории. Все это может звучать драконовски. Если там имеются какие-то проблемы финансирования, проблемы с воспитателями, то надо решать и их.
В прошлом году всплыл один совершенно порочный прием, а теперь, похоже, он распространен уже не только в одном департаменте или инспекции, и на плохом примере учатся также другие. А именно: стало традицией вообще не принимать решения по более сложным делам. Например, человек ходатайствует о продаже доли в некоем финансовом учреждении. Для этого ему необходимо разрешение. Однако разрешения не дают, но и не отказывают в его выдаче. И так очень долго. Или человек ходатайствует о виде на жительство, его не дают, но и не отказывают, а говорят, мол, заберите свое ходатайство. В результате исчезает любая возможность защитить свои права. Более слабые подчиняются такому давлению и обращаются затем за помощью к нам.
Под вывеской охраны окружающей среды как бы забывают об ответственности и правах земле- и лесовладельцев. Нельзя исходить из предпосылки, что земле- или лесовладелец желает плохого, что ему нельзя позволять убирать бурелом, строить на пастбище маленькое, пригодное для ночлега жилище и вообще разрешать что-то и где-то. Как не раз обсуждалось и здесь, это не содействует природоохране, а вызывает неприязнь.
Следующая сфера - скрытая слежка, прослушивание, досмотр вещей, обыск. Вы возложили на канцлера права обязанность регулярно проверять все те учреждения, которые тайно следят за людьми. Тут я могу подтвердить, что системных проблем нет, но практически каждый контрольный визит вновь выявляет что-то, что можно бы исправить.
Из наиболее курьезных можно упомянуть случай, когда мы обнаружили незаконное прослушивание охотников, которое и было прекращено. Противозаконность прослушивания радиосвязи охотников подтвердила, к нашей радости, и прокуратура.
Одна из наиболее объемных областей работы - защита прав детей и молодежи. Как уже говорилось, детсады-школы, яростные споры разводящихся родителей. Радует, что с 1 сентября в полном объеме вступил в силу закон, предусматривающий способы и возможности примирения. Очень надеемся, что эти обученные посредники-примирители действительно смогут подводить сильно конфликтующих родителей к тому, чтобы о порядке общения они договаривались исходя прежде всего из интересов детей.
Один курьезный эпизод, когда была сломлена леность мысли чиновников. А именно: у находящихся в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство людей родился ребенок. И - вот так чудо! - чиновники решили, что этот ребенок находится в Эстонии нелегально, ведь для него предварительно не ходатайствовали о виде на жительство. Ходатайство о виде на жительство до рождения нашим правопорядком не предусмотрено. Осмелюсь думать, что и не должно быть предусмотрено. Однако тут всерьез заявили, что ребенок находится в Эстонии нелегально.
Многочисленные проверочные поездки мы, как и каждый год, устраивали в дома по общему уходу, закрытые психиатрические отделения, тюрьмы, центр задержания. Есть вещи, которые улучшились, есть и такие, которые лучше не стали. Скажу коротко: плату за место в доме по уходу и обязательства семьи по его оплате действительно надо обязательно пересмотреть.
При защите прав людей с недостатком здоровья тоже часто требовалась помощь. Систематически обращаю внимание на то, что, например, на выборы должны попадать и те, кому трудно передвигаться. Необязательно должен иметься недостаток, человек может быть просто пожилым, у человека может быть сломана нога или по какой-то другой причине двигательная функция может быть затруднена.
На нас возложили также обязанности независимого учреждения по развитию защиты прав человека. Прежде всего сюда относятся рапорты о ситуации в Эстонии. Однако мы должны также в каком-то объеме развивать связанное с правами человека мышление. В данных рамках было подготовлено очень интересное и современное, на мой взгляд, толкование прав человека - оно есть на нашей веб-странице. Очень много материалов для размышления мне самой дала беседа с лауреатом Нобелевской премии Дмитрием Муратовым, которую я имела честь вести. Мы разговаривали о ситуации с правами человека в мире и России.
К сожалению, сейчас довольно часто слышно уже из разных лагерей, что когда у нас кризис, будь то кризис здравоохранения или война в соседних странах, то и не нужно выполнять Конституцию и законы. Мол, в более спокойные времена удастся выполнять Конституцию снова. Такой образ мыслей крайне опасен. Он еще более опасен, чем ущерб, причиняемый людям и окружающей среде чрезмерными ограничениями. Тут необходимы очень большая сила духа и смелость, чтобы выступить против общественного мнения, ведь под влиянием сильного страха и злобы общественное мнение даже склонно требовать нарушения Конституции. Когда же твердая рука приблизится к собственному горлу, раскаиваться будет уже поздно.
Одна из проблем здоровья правового государства заключается и в том, что когда закон настолько запутан, каждый может вычитать в нем то, что захочет. Или тогда не в состоянии решить, каким путем идти. Сочиняют что-то запутанное, и у всех спорщиков складывается впечатление, что именно на их стороне правда. То есть закон есть, а результат, как в том старом анекдоте, когда судья говорит одной из сторон: "Ты прав". Вторая начинает спорить: "Да не может быть!". Судья говорит: "Ты тоже прав". В ответ стороны спрашивают: "Ведь не может быть такого, чтобы правы были мы оба?". Судья же коротко отвечает: "И снова правы". Вот от таких законов пользы немного.
Но некоторых законов, бесспорно, не хватает. И я очень прошу подумать об устранении этих брешей.
Завещание пациента. Теоретическое право сделать распоряжение на то время, когда самому уже невозможно будет дать согласие на поддерживающее жизнь лечение или на оживление после клинической смерти, существует. Но практического решения, которое донесло бы это знание до врача, нет. Его обязательно надо найти.
Второй момент, когда наши врачи и медсестры оставлены, к сожалению, совсем одни, - это усмирение агрессивных людей до операции или в скорой помощи. По какой бы причине ни был человек агрессивным - в связи ли с алкоголем или с чем-то другим, - но сегодня в законе не прописано, что человека усмирять можно, пока не подействует наркоз или не доедут на скорой помощи до больницы. Недавно я говорила на эту тему с одним анестезиологом, и он сказал, что не раз получал по морде. Такого быть не должно.
Социальный банковский счет. Те люди, кому не открывают счет или чей счет закрывают. Вы знаете, что причин обычно не сообщают или они неконкретные - мол, обслуживание данного лица в банке не отвечает риск-аппетиту банка. Может быть, ссылаются на какое-то подозрение в отмывании денег. Короче, у человека нет больше счета ни в одном из банков Эстонии. В то же время деньги за питание наличными в воротах детсада не берут, не получится оплатить и госпошлины. И вряд ли в интересах борьбы с отмыванием денег и сбора налогов будет то, чтобы человек свою зарплату, если она у него есть, забирал наличными. Год-полтора назад замаячило решение, теперь мы отправили новое обращение к министрам финансов и юстиции, чтобы быстрее найти решение. Людей, оказавшихся в такой западне, действительно довольно много. И то, что их вынуждают идти на махинации или использовать наличные деньги, только ухудшает, а не улучшает дело.
Я считаю, что Конституция, гласящая, что эстонское государство зиждется на свободе и ответственности каждого, очень хорошо уловила психологию нашего народа. Так и должно быть. И это одна из причин, почему нельзя допускать чрезмерных ограничений и чрезмерного вмешательства в жизнь людей. Это снижает ответственность, это натравливает людей друга на друга, а часть людей вообще отталкивает.
Доклад канцлера права в Рийгикогу 20 сентября.