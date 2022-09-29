После начала войны в Украине некоторых пассажиров начали раздражать русскоязычные уведомления на Балтийском вокзале в Таллинне. Elron решил отказаться от русскоязычных объявлений на Балтийском вокзале, пишет rus.err.ee.
Elron решил отказаться от русскоязычных объявлений на Балтийском вокзале
По словам главы фирмы GoWire, которой принадлежит система оповещения, Вейко Синимяэ, жалобы начали поступать после начала войны и временами были довольно воинственными. В понедельник он сказал, что можно было бы сразу выключить русскоязычные объявления, если бы этого пожелал заказчик, то есть Elron, но компания не видела в этом необходимости.
В четверг же стало известно, что Elron решил отказаться от русскоязычных объявлений на Балтийском вокзале.
Менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Катрин Кульдеркнуп объяснила, что компания хотела обновить звуковые системы оповещения Балтийского вокзала еще в начале этого года, но это было невозможно из-за технических проблем.
"Учитывая сегодняшние технологические возможности, звуковые системы оповещения крупнейшего железнодорожного вокзала Эстонии устарели. Пока они не будут обновлены, Elron продолжит делать объявления на эстонском языке, а после обновления системы будет добавлено оповещение на английском языке, чтобы обеспечить лучшее информирование для пассажиров, говорящих на других языках", - значится в пресс-релизе Elron.