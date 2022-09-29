По словам главы фирмы GoWire, которой принадлежит система оповещения, Вейко Синимяэ, жалобы начали поступать после начала войны и временами были довольно воинственными. В понедельник он сказал, что можно было бы сразу выключить русскоязычные объявления, если бы этого пожелал заказчик, то есть Elron, но компания не видела в этом необходимости.

В четверг же стало известно, что Elron решил отказаться от русскоязычных объявлений на Балтийском вокзале.

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Elron Катрин Кульдеркнуп объяснила, что компания хотела обновить звуковые системы оповещения Балтийского вокзала еще в начале этого года, но это было невозможно из-за технических проблем.