ОПРОС ⟩ Какие кризисные запасы есть у вас дома?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Нина НИКОЛЕНКО, пенсионерка: - Сахар, крупы, в этом году много заготовок накрутила. Семилитровая бутылка воды есть. Думали купить генератор, но пока не стали - если, как обещают, веерные отключения электроэнергии на пару часов, переживем. Может, в морозилке что-то испортится, поэтому больше в банки заготовки делала. Яблок тоже насушила.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Павел МАХНОВ, пенсионер: - Все необходимое на первое время есть. Заготовки тоже делаем. Вода в кране если перестанет течь, из лужицы попьем - что делать? Слышал рекомендации Спасательного департамента, но интересует - почему это сейчас так активно пропагандируют? За мои 65 лет такого не помню. Запасы делаем, но дай Бог, чтобы кризис не наступил.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инна МИХАЙЛОВА, работник спа-отеля: - Не делаю запасов, но в небольших количествах все элементарное для обычной жизни у меня есть. До пандемии побольше что-то покупала, сейчас - только самое обычное, что нужно ежедневно. Не мерзну и не собираюсь бояться. Главное, чтоб не было войны, а от голода и холода точно не умрем.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Вольдемар КЕСТЕР, консультант: - Жена знает, что у нас есть. Я ревизию на полках не делаю. Знаю только, где у меня стоит коньяк - врач посоветовал по 50 граммов употреблять. Не боюсь ничего, живу спокойно - все будет хорошо.