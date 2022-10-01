НАША ЕВРОПА ⟩ Собаки для чтения сделали Европейский день языков в Нарве запоминающимся

Европейский день языков отмечали во всей Эстонии

Цель Европейского дня языков - подчеркнуть значимость используемых в Европе языков и вдохновить людей на их изучение. Первый Европейский день языков Еврокомиссия и Совет Европы отметили в 2001 году в рамках Европейского года языков.

Нынче 26 сентября календарь мероприятий в Эстонии был разнообразным. Например, интересующиеся языками и культурой могли поучаствовать в дигитальной игре "Моя Европа", а также в игре на угадывание языков на домашней странице "Vikerraadio", где дети из Таллиннской европейской школы зачитывали "Гарри Поттера" на четырнадцати языках.

В посольстве Национальной библиотеки в центре "Solaris" в течение месяца была открыта книжная выставка "На каком языке разговаривал бы Гарри Поттер, если бы встретился с Пеппи?". А именно: в представительствах Еврокомиссии по всей Европе стало традицией собирать известные детские книги на разных языках и выставлять их для просмотра на передвижных выставках.

Поводом для веб-дискуссии "Mitmekeelne klassiruum" ("Многоязычный класс") стало то, что за последнее десятилетие как из-за изменения климата, так и из-за различных конфликтов в Европу прибыло очень много людей с разным языковым и культурным фоном. Это сделало классы в Эстонии и во всей Европе значительно более разнообразными и многоязычными.

Тележурналист Йоонас Хеллерма искал вместе с учителями и специалистами сферы образования ответы на вопросы, как преподавать в многоязычном классе, каковы самые большие вызовы и как повернуть эту ситуацию себе на пользу. За дискуссией можно понаблюдать на странице Эстонского представительства Еврокомиссии в "Facebook".

Еще один вызов Европейского дня языков впереди: до 20 октября школы снова могут зарегистрироваться на соревнование юных переводчиков "Juvenes Translatores", которое ежегодно проводится Еврокомиссией для 17-летних школьников. Соревнование проходит в вебе, что дает молодежи еще лучшее представление о работе переводчика в наши дни.

Соревнование 2022 года состоится 24 ноября, в нем могут участвовать ученики 2005 года рождения. Если условия позволят, то победителей (по одному от каждой страны ЕС) пригласят весной 2023 года на проходящую в Брюсселе церемонию награждения.