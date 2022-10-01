"Вуф!", "Гав-гав!", "Аф-аф!" - не только люди, но и собаки общаются на разных языках. В Нарвской библиотеке в проведении Европейского дня языков участвовали два четвероногих помощника.
НАША ЕВРОПА ⟩ Собаки для чтения сделали Европейский день языков в Нарве запоминающимся
Работники детского отдела Нарвской центральной библиотеки Татьяна Ганюкова и Майя Боссиокас в понедельник приветствовали Кайзера и Купера как старых добрых знакомых. Для этих собак библиотечные запахи и люди тоже не чужие, ведь они бывают тут регулярно.
Руководитель Нарвского инфоцентра "Europe Direct" Татьяна Заморская разводит и тренирует ретриверов - среди них есть такие, которые могут работать собаками для чтения. У Кайзера и Купера соответствующие свидетельства имеются. "Вся команда библиотеки их знает. Мы ходим сюда уже восемь лет, и нам доверяют".
Обычно дети сами выбирают книгу и читают собаке вслух что хотят. Но в Европейский день языков Кайзер и Купер играют другую роль - они вносят оживление в библиотечный урок учеников 7-го и 8-го классов Нарвской православной гимназии. В компании собак и в игровой форме дети больше узнают о Евросоюзе.
- Собаки мотивируют даже тогда, когда ничего не делают. Уже благодаря их присутствию становится интереснее, - говорит Татьяна Заморская.
В Европе разговаривают почти на 225 коренных языках
Урок начинается с беглого обзора европейских языков.
- Русский язык - наиболее распространенный в Европе, его считают своим родным 150 миллионов человек. Но если посмотреть на статистику Евросоюза, то в нем русским языком владеют только 6 процентов жителей стран-членов. Зато английским языком владеют 39 процентов европейцев, немецким - 34 процента, - делится Татьяна Ганюкова интересными фактами.
Еще можно узнать, что в Европе разговаривают почти на 225 языках коренных народов - это около 3 процентов всех языков мира. В своей повседневной жизни европейцы все чаще сталкиваются с иностранными языками, поэтому нужно повышать интерес к их изучению.
Для разминки ученики приветствуют друг друга на разных европейских языках.
Затем собаки показывают свои умения: спрятанные ребятами мячики Кайзер и Купер находят довольно быстро, за что заслуживают вкусняшки. Это задание знакомит также с качествами этой породы собак: ретриверы - охотничьи собаки, в чьих обязанностях разыскивать добычу и приносить ее охотнику.
После выступления собак своими знаниями снова могут блеснуть дети. Кайзер и Купер приносят каждому мячик с цифрой, за которой кроется какая-нибудь европейская достопримечательность, которую надо угадать с точностью до страны, города и названия. Радость узнавания дарят как Биг-Бен в Лондоне и Пизанская башня в Италии, так и собор Саграда Фамилия в Барселоне.
Одна из игр связана также с четвероногими гостями Европейского дня языков. Разделенным на команды ученикам надо собрать десять изображений собак и названий пород, а также угадать, какие из этих пород вышли не из стран Евросоюза.
Оба гостя - семилетний Кайзер и Купер, которому скоро исполнится два года, - золотистые ретриверы. По поведению собак можно догадаться, что они с удовольствием участвуют в активных занятиях, но готовы также и диван разделить с хозяином.
Собаки создают свободную атмосферу
Урок Европейского дня языков проходит в таком стремительном темпе, что собаки, высунув язык, позволяют себе маленький перерыв. "У собаки должна быть возможность оставаться собакой, и поэтому мы проводим в библиотеке самое большее один час", - объясняет Татьяна Заморская.
Когда Кайзер или Купер работают собаками для чтения, зарегистрироваться могут до четырех детей, испытывающих трудности в чтении, - каждый читает собаке вслух четверть часа.
В Нарвскую центральную библиотеку члены ида-вирумааского клуба любителей собак "Lucky" приходят по очереди. Собак, которые сдали экзамен, около десятка.
Четвероногие друзья помогают создать для чтения более приятную и свободную атмосферу. Собака не выходит из себя даже в ответ на корявое чтение и оценок не ставит. Если ребенок ошибается, то у собаки не возникает искушения его поправить. Собака для чтения - действительно идеальный слушатель: не критикует, не перебивает. Именно в такой поддержке нуждается испытывающий трудности в учебе и неуверенный в себе ребенок.
По словам Заморской, хорошо, что среди собак для чтения есть представители разных пород, ведь некоторые дети боятся больших собак, а некоторые, наоборот, маленьких.
Собак, способных воздействовать успокаивающе, стали использовать для обучения детей, которым трудно давалось чтение, в 1970-х годах, и особенно популярно это в США, где почти у каждой библиотеки есть свой мохнатый друг. В Эстонию использование собак для чтения пришло из Финляндии. В Нарвской библиотеке такие собаки работают с 2014 года.
- У нас имеется свой уголок, где мы сидим - только я, собака и ребенок. Родителей туда не пускают, да и особо я не вмешиваюсь - ребенок и собака сами общаются друг с другом, - поясняет Татьяна Заморская.
Европейский день языков отмечали во всей Эстонии
Цель Европейского дня языков - подчеркнуть значимость используемых в Европе языков и вдохновить людей на их изучение. Первый Европейский день языков Еврокомиссия и Совет Европы отметили в 2001 году в рамках Европейского года языков.
Нынче 26 сентября календарь мероприятий в Эстонии был разнообразным. Например, интересующиеся языками и культурой могли поучаствовать в дигитальной игре "Моя Европа", а также в игре на угадывание языков на домашней странице "Vikerraadio", где дети из Таллиннской европейской школы зачитывали "Гарри Поттера" на четырнадцати языках.
В посольстве Национальной библиотеки в центре "Solaris" в течение месяца была открыта книжная выставка "На каком языке разговаривал бы Гарри Поттер, если бы встретился с Пеппи?". А именно: в представительствах Еврокомиссии по всей Европе стало традицией собирать известные детские книги на разных языках и выставлять их для просмотра на передвижных выставках.
Поводом для веб-дискуссии "Mitmekeelne klassiruum" ("Многоязычный класс") стало то, что за последнее десятилетие как из-за изменения климата, так и из-за различных конфликтов в Европу прибыло очень много людей с разным языковым и культурным фоном. Это сделало классы в Эстонии и во всей Европе значительно более разнообразными и многоязычными.
Тележурналист Йоонас Хеллерма искал вместе с учителями и специалистами сферы образования ответы на вопросы, как преподавать в многоязычном классе, каковы самые большие вызовы и как повернуть эту ситуацию себе на пользу. За дискуссией можно понаблюдать на странице Эстонского представительства Еврокомиссии в "Facebook".
Еще один вызов Европейского дня языков впереди: до 20 октября школы снова могут зарегистрироваться на соревнование юных переводчиков "Juvenes Translatores", которое ежегодно проводится Еврокомиссией для 17-летних школьников. Соревнование проходит в вебе, что дает молодежи еще лучшее представление о работе переводчика в наши дни.
Соревнование 2022 года состоится 24 ноября, в нем могут участвовать ученики 2005 года рождения. Если условия позволят, то победителей (по одному от каждой страны ЕС) пригласят весной 2023 года на проходящую в Брюсселе церемонию награждения.
Издается в сотрудничестве с Нарвским инфоцентром "Europe Direct"