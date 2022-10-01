Сб, 1.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Русский театр Эстонии помогает людям пережить трудные времена

Ирина Кивисельг
, журналист
Русский театр Эстонии помогает людям пережить трудные времена
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Светлана Янчек приняла вызов и готова делать все, чтобы Русский театр Эстонии развивался в разных направлениях.
Светлана Янчек приняла вызов и готова делать все, чтобы Русский театр Эстонии развивался в разных направлениях. Фото: Erakogu

С 1 февраля текущего года Русский театр Эстонии возглавляет Светлана Янчек, а с сентября на ее плечи легли также заботы художественного руководителя. Она убеждена, что театр должен быть доступен не только жителям столицы, но и в регионах театралы достойны видеть премьеры. Об этом, а также о настоящем и будущем Русского театра мы поговорили в преддверии осенних гастролей театра в Ида-Вирумаа.

- Так случилось, что вы вернулись в театр в сложное время. Трудно было принять решение?

- Уже не помню, долго ли я думала. Пришла в театр 1 февраля, когда все еще было сравнительно спокойно. У меня был сложный план - хотелось интегрировать "Золотую маску" в структуры Русского театра, потому что так было бы проще получать финансирование и вообще проводить этот фестиваль, который давно полюбила и всегда ждала публика. Думала, что если создать внутри Русского театра крепкий менеджерский состав, можно передать фестиваль Русскому театру. Реноме театра тоже вырастет... Это не моя придумка, есть уже опробованный алгоритм, подобные схемы работают - например, у Таллиннского городского театра есть фестиваль "Сон в зимнюю ночь", у раквереского - "Балтоскандал" и так далее.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх