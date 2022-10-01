Русский театр Эстонии помогает людям пережить трудные времена

- Уже не помню, долго ли я думала. Пришла в театр 1 февраля, когда все еще было сравнительно спокойно. У меня был сложный план - хотелось интегрировать "Золотую маску" в структуры Русского театра, потому что так было бы проще получать финансирование и вообще проводить этот фестиваль, который давно полюбила и всегда ждала публика. Думала, что если создать внутри Русского театра крепкий менеджерский состав, можно передать фестиваль Русскому театру. Реноме театра тоже вырастет... Это не моя придумка, есть уже опробованный алгоритм, подобные схемы работают - например, у Таллиннского городского театра есть фестиваль "Сон в зимнюю ночь", у раквереского - "Балтоскандал" и так далее.