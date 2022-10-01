С 1 февраля текущего года Русский театр Эстонии возглавляет Светлана Янчек, а с сентября на ее плечи легли также заботы художественного руководителя. Она убеждена, что театр должен быть доступен не только жителям столицы, но и в регионах театралы достойны видеть премьеры. Об этом, а также о настоящем и будущем Русского театра мы поговорили в преддверии осенних гастролей театра в Ида-Вирумаа.
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Русский театр Эстонии помогает людям пережить трудные времена
Русский театр Эстонии помогает людям пережить трудные времена
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