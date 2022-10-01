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К ВЫБОРАМ ПАРЛАМЕНТА ⟩ Партии проводят в Ида-Вирумаа ротацию кадров

Эрик Гамзеев
, журналист
Партии проводят в Ида-Вирумаа ротацию кадров
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Центристская партия планирует включить в предвыборную борьбу в Ида-Вирумаа в качестве первого номера сумоиста Кайдо Хёэвельсона, известного под именем Баруто, который, как видно на снимке, участвовал в презентации бульдозера, получившего имя Баруто и работающего на разрезе "Narva". Соцдемы противопоставят нынешнего министра культуры уроженку Пюсси Пирет Хартман, которая частый гость на ида-вирумааских мероприятиях и на этом снимке раздает кашу во время мероприятий дня библиотек, проходивших на музыкальной площадке в Йыхви.
Центристская партия планирует включить в предвыборную борьбу в Ида-Вирумаа в качестве первого номера сумоиста Кайдо Хёэвельсона, известного под именем Баруто, который, как видно на снимке, участвовал в презентации бульдозера, получившего имя Баруто и работающего на разрезе "Narva". Соцдемы противопоставят нынешнего министра культуры уроженку Пюсси Пирет Хартман, которая частый гость на ида-вирумааских мероприятиях и на этом снимке раздает кашу во время мероприятий дня библиотек, проходивших на музыкальной площадке в Йыхви. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На предстоящих выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумааском округе крупные политические партии планируют добиться успеха благодаря новичкам. Судя по всему, Центристская партия не сможет повторить здесь свой прежний огромный электоральный успех, и голоса, вероятно, распределятся между разными партиями более равномерно.

Самое важное изменение заключается в том, что целых пять из шести самых крупных сборщиков голосов в Ида-Вирумаа на выборах 2019 года на этот раз не намерены баллотироваться здесь. Эти пятеро - Яна Тоом, Михаил Стальнухин и Мартин Репинский от Центристской партии, Ээрик-Нийлес Кросс от Партии реформ и социал-демократ Катри Райк - получили в прошлый раз в общем более 13 тысяч голосов, или почти половину всех голосов.

В Ида-Вирумаа уже четыре года назад была самая низкая активность на выборах в стране - 48,2 процента. Если теперь несколько прежних сильных магнитов голосов, таких как Тоом или Стальнухин, не будут здесь баллотироваться, значительная часть их избирателей может отказаться от участия в выборах. В случае низкой явки цена депутатского мандата Рийгикогу в Ида-Вирумаа понизится, и это облегчит другим партиям конкуренцию с Центристской партией. 

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