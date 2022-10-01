К ВЫБОРАМ ПАРЛАМЕНТА ⟩ Партии проводят в Ида-Вирумаа ротацию кадров

Самое важное изменение заключается в том, что целых пять из шести самых крупных сборщиков голосов в Ида-Вирумаа на выборах 2019 года на этот раз не намерены баллотироваться здесь. Эти пятеро - Яна Тоом, Михаил Стальнухин и Мартин Репинский от Центристской партии, Ээрик-Нийлес Кросс от Партии реформ и социал-демократ Катри Райк - получили в прошлый раз в общем более 13 тысяч голосов, или почти половину всех голосов.