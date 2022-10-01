Из шахты в социальный дом и обратно ⟩ Потомственный шахтер Андрей Малиновский считает, что деятельному человеку всегда есть чем заняться

- От слова "бар", потому что после окончания училища около года был барменом, сначала в казино, потом в ночном клубе. В середине 90-х был разгул преступности, но так как я почти весь соответствующий "контингент" знал в лицо, в принципе, для меня все проходило спокойно. Не помню уже, как я попал за барную стойку, потому что три года грыз гранит науки в Силламяэском училище по профессии "слесарь", поступил по совету своего тренера по легкой атлетике - у нас вся группа состояла из спортсменов. Теперь думаю, зря потерял три года, лучше бы на повара учился, дома бы пригодилось.