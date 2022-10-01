Потомственный шахтер Андрей Малиновский, более двух десятилетий проработавший на шахте "Эстония", три года назад попал под сокращение, но ни дня не сидел без дела, получив новую профессию и работу. Прошлой весной вернулся под землю, радуясь, что трудная работа для настоящих мужчин вновь востребована.
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Из шахты в социальный дом и обратно ⟩ Потомственный шахтер Андрей Малиновский считает, что деятельному человеку всегда есть чем заняться
Потомственный шахтер Андрей Малиновский считает, что деятельному человеку всегда есть чем заняться
Андрей шутит, что впервые спустился в шахту, потому что ему надоела "барская" жизнь.
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