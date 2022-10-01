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Из шахты в социальный дом и обратно ⟩ Потомственный шахтер Андрей Малиновский считает, что деятельному человеку всегда есть чем заняться

Ирина Кивисельг
, журналист
Потомственный шахтер Андрей Малиновский считает, что деятельному человеку всегда есть чем заняться
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Андрей Малиновский уверен, что из любой ситуации есть выход, если не сидеть сложа руки.
Андрей Малиновский уверен, что из любой ситуации есть выход, если не сидеть сложа руки. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Потомственный шахтер Андрей Малиновский, более двух десятилетий проработавший на шахте "Эстония", три года назад попал под сокращение, но ни дня не сидел без дела, получив новую профессию и работу. Прошлой весной вернулся под землю, радуясь, что трудная работа для настоящих мужчин вновь востребована.

Андрей шутит, что впервые спустился в шахту, потому что ему надоела "барская" жизнь.

- От слова "бар", потому что после окончания училища около года был барменом, сначала в казино, потом в ночном клубе. В середине 90-х был разгул преступности, но так как я почти весь соответствующий "контингент" знал в лицо, в принципе, для меня все проходило спокойно. Не помню уже, как я попал за барную стойку, потому что три года грыз гранит науки в Силламяэском училище по профессии "слесарь", поступил по совету своего тренера по легкой атлетике - у нас вся группа состояла из спортсменов. Теперь думаю, зря потерял три года, лучше бы на повара учился, дома бы пригодилось.

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