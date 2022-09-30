Департамент конкуренции временно согласовал стоимость производства электроэнергии в рамках универсальной услуги на уровне 154,08 евро за мегаватт-час. Это означает, что при добавлении нормы разумной прибыли производителя, маржи продавца и налога с оборота, окончательная цена для потребителя составит 180-190 евро за мегаватт-час или 18-19 центов за киловатт-час, пишет rus.err.ee.
Электричество в рамках универсальной услуги будет стоить около 19 центов за киловатт
Об этом сообщила в пятницу гендиректор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV.
Она признала, что переговоры с госкомпанией Eesti Energia были сложными, потому что предприятие запросило для себя цену в размере 181,83 евро за мегаватт-час.
"Эта цена в 154,08 евро - временная. При этом 55% от нее образует цена [квоты на выбросы] CO2. Сегодня это чуть более 60 евро, но когда Enefit Power - дочерняя фирма Eesti Energia (в которой сосредоточена электрогенерация) - подавала свою заявку, она была почти 90 евро. Т.е. цена CO2 волатильная", - пояснила Пярн-Леэ.
По словам главы антимонопольного ведомства, департамент согласовал цену для производителя, а в цену для потребителя добавится разумная прибыль производителя, маржа продавца и налог с оборота, поэтому окончательная цена составит, по ее прогнозу, 180-190 евро за мегаватт-час, или 18-19 центов за киловатт-час потребленного электричества.
Поскольку правительство также предусмотрело дополнительные меры по компенсации высоких цен на энергоресурсы в этот отопительный сезон, то в ближайшие несколько месяцев из цены электроэнергии для потребителя будут дополнительно компенсировать 50 евро за мегаватт-час, т.е. цена электричества до весны будет составлять 13-14 центов за киловатт-час.
Пярн-Леэ пояснила, что в согласованную цену для производителя заложены ее колебания в определенном диапазоне, поэтому не будет причины заново ее согласовывать из-за каждого небольшого изменения. При этом она не исключила, что Eesti Energia начнет каждый месяц подавать соответствующее ходатайство, вопрос о согласовании каждого из которых будет решаться по отдельности.
Заместитель генерального директора Департамента конкуренции Кюлли Хааб позднее подтвердила на пресс-конференции, что стоимость квоты на CO2 является очень большим компонентом цены универсальной услуги, и если стоимость квоты в будущем будет меняться, то будет меняться и цена универсальной услуги.
Она добавила, что норма разумной прибыли Eesti Energia при расчете цены универсальной услуги учитывалась на уровне 7,42%.
Председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола отметил на пресс-конференции, что временно согласованная на данный момент цена не покрывает расходы производителя и компания намерена продолжить переговоры с Департаментом конкуренции о ее пересмотре в сторону повышения примерно до 180 евро за мегаватт-час, которые первоначально запрашивала Enefit Power. "Три четверти себестоимости производства электроэнергии у нас составляют прочие расходы, включая квоту на CO2 и остальные налоги и сборы", - сказал Вайнола.
По его словам, компания рассчитывает на пересмотр цены универсальной услуги уже с ноября.
Министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван сообщил на пресс-конференции, что по оптимистичному сценарию универсальную услугу успеют распространить на микро- и малые предприятия с ноября.
Согласно принятому Рийгикогу закону, Eesti Energia обязана продавать электричество в рамках универсальной услуги бытовым потребителям и всем перепродавцам электроэнергии в период с 1 октября 2022 по 30 апреля 2026 года. Другие продавцы также могут предлагать своим клиентам универсальную услугу, и они имеют право покупать необходимую для этого электроэнергию у госкомпании.
На универсальную услугу автоматически переводятся все клиенты, тарифный план которых дороже цены, предлагаемой в рамках универсальной услуги. К ней могут также добровольно присоединиться все бытовые потребители и квартирные товарищества.
При переходе с действующего пакета на универсальную услугу до 30 сентября 2023 года продавец электроэнергии не имеет права требовать с клиента неустойку за досрочный отказ от договор