Электричество в рамках универсальной услуги будет стоить около 19 центов за киловатт

Об этом сообщила в пятницу гендиректор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV.

Она признала, что переговоры с госкомпанией Eesti Energia были сложными, потому что предприятие запросило для себя цену в размере 181,83 евро за мегаватт-час.

"Эта цена в 154,08 евро - временная. При этом 55% от нее образует цена [квоты на выбросы] CO2. Сегодня это чуть более 60 евро, но когда Enefit Power - дочерняя фирма Eesti Energia (в которой сосредоточена электрогенерация) - подавала свою заявку, она была почти 90 евро. Т.е. цена CO2 волатильная", - пояснила Пярн-Леэ.

По словам главы антимонопольного ведомства, департамент согласовал цену для производителя, а в цену для потребителя добавится разумная прибыль производителя, маржа продавца и налог с оборота, поэтому окончательная цена составит, по ее прогнозу, 180-190 евро за мегаватт-час, или 18-19 центов за киловатт-час потребленного электричества.

Поскольку правительство также предусмотрело дополнительные меры по компенсации высоких цен на энергоресурсы в этот отопительный сезон, то в ближайшие несколько месяцев из цены электроэнергии для потребителя будут дополнительно компенсировать 50 евро за мегаватт-час, т.е. цена электричества до весны будет составлять 13-14 центов за киловатт-час.