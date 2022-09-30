Октябрь — месяц сдачи незаконного оружия и взрывчатых веществ

Акция по сдаче опасных и запрещённых предметов является уже четвертой по счету. Во время этих акции люди сдали в полицию и спасательные службы сотни единиц незаконного огнестрельного оружия и большое количество взрывчатых веществ и веществ. Кампания проходит в течение октября и направлена ​​на сокращение количества запрещённых и опасных предметов в домах людей.

По словам лейтенанта полиции Рийты Прооса из Департамента полиции и погранохраны, полиция вместе с партнёром по сотрудничеству раз в год в рамках общенациональной кампании обращают внимание общественности на сдачу незаконных предметов, но на самом деле опасные предметы остаются на родине можно добровольно сдаться, не опасаясь наказания, не только во время похода в октябре, но и в другое время.