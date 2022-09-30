В октябре Департамент полиции и погранохраны призывает людей добровольно и не опасаясь наказания сдавать незаконное оружие и взрывчатые вещества, найденные в своих домах.
Октябрь — месяц сдачи незаконного оружия и взрывчатых веществ
Акция по сдаче опасных и запрещённых предметов является уже четвертой по счету. Во время этих акции люди сдали в полицию и спасательные службы сотни единиц незаконного огнестрельного оружия и большое количество взрывчатых веществ и веществ. Кампания проходит в течение октября и направлена на сокращение количества запрещённых и опасных предметов в домах людей.
По словам лейтенанта полиции Рийты Прооса из Департамента полиции и погранохраны, полиция вместе с партнёром по сотрудничеству раз в год в рамках общенациональной кампании обращают внимание общественности на сдачу незаконных предметов, но на самом деле опасные предметы остаются на родине можно добровольно сдаться, не опасаясь наказания, не только во время похода в октябре, но и в другое время.
Лейтенант полиции Рийта Прооса подчеркнула, что если у кого-то есть незаконное оружие, его части или взрывчатые вещества в собственном доме или домашнем хозяйстве близкого человека, он должен позвонить по номеру экстренной помощи 112 и сообщить об этом. «Необходимо максимально подробно описать, что это за предмет, где предмет был найден и где в настоящее время находится опасный предмет. Потом приходят полиция или сапёры и забирают с собой запрещённые предметы. Ни при каких обстоятельствах нельзя приходить в здания полиции или спасательных служб с пистолетом за спиной или пакетом взрывчатки под мышкой», — подчеркнула Прооса.
«Хранить дома запрещённые предметы так же рискованно, как и не сообщать об этом. С одной стороны, эти предметы могут быть опасны для жизни в руках неосведомлённого человека, а с другой стороны, хранение незаконного оружия или взрывчатых веществ влечёт за собой уголовное наказание. Это, в свою очередь, оставляет след в жизни человека на очень долгое время, оставляя возможность вступить в Союз обороны, например, запрет работы в государственном учреждении или в будущем возможность получать разрешения на оружие», — перечислила Прооса последствия, которые могут быть вызваны хранением и сокрытием незаконного оружия и взрывчатых веществ.
Партнёрами Октябрьской акции являются Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент полиции безопасности и прокуратура. Незаконное оружие и опасные взрывчатые вещества можно добровольно сдавать не только во время октябрской кампании, но круглый год, не опасаясь наказания.