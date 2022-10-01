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КРАСИВЫЙ ДОМ-2022 ⟩ Признание добавило азарта

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Признание добавило азарта
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И ЗАПАХ, И ВКУС ВАЖНЫ: Юлия Шаповалова представляет очередной сорт, на этот раз яблочно-мятный "Pinedo", пригодность которого в качестве чайного напитка можно опробовать сразу. "Это очень красивый сорт, который можно использовать для украшения блюд и коктейлей". По отзывам участников дегустации, на запах он лучше, чем на вкус.
И ЗАПАХ, И ВКУС ВАЖНЫ: Юлия Шаповалова представляет очередной сорт, на этот раз яблочно-мятный "Pinedo", пригодность которого в качестве чайного напитка можно опробовать сразу. "Это очень красивый сорт, который можно использовать для украшения блюд и коктейлей". По отзывам участников дегустации, на запах он лучше, чем на вкус. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

В этом году уездное благодарственное мероприятие конкурса "Красивый дом" принимали Юлия Шаповалова и Дмитрий Смоляков, которые удостоились благодарности Ида-Вирумааского союза самоуправлений. Поскольку молодая семья содержит рядом с домом питомник "Hansu puukool", страстные садоводы смогли заодно пополнить свои запасы растений.

- Очень вдохновляет - и окрестности дома, и то, чем занимается семья. Мы обязательно будем за ними следить, - пообещала Пирет Анвельт, председатель комиссии по благоустройству Ида-Вирумааского союза самоуправлений, когда оценщики летом посетили хутор Хансу в Мяэтагузе.

В прошлое воскресенье была причина вернуться, потому что союз самоуправлений организовал свое благодарственное мероприятие на хуторе Хансу.

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