В этом году уездное благодарственное мероприятие конкурса "Красивый дом" принимали Юлия Шаповалова и Дмитрий Смоляков, которые удостоились благодарности Ида-Вирумааского союза самоуправлений. Поскольку молодая семья содержит рядом с домом питомник "Hansu puukool", страстные садоводы смогли заодно пополнить свои запасы растений.
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КРАСИВЫЙ ДОМ-2022 ⟩ Признание добавило азарта
Признание добавило азарта
- Очень вдохновляет - и окрестности дома, и то, чем занимается семья. Мы обязательно будем за ними следить, - пообещала Пирет Анвельт, председатель комиссии по благоустройству Ида-Вирумааского союза самоуправлений, когда оценщики летом посетили хутор Хансу в Мяэтагузе.
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