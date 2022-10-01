КРАСИВЫЙ ДОМ-2022 ⟩ Признание добавило азарта

И ЗАПАХ, И ВКУС ВАЖНЫ: Юлия Шаповалова представляет очередной сорт, на этот раз яблочно-мятный "Pinedo", пригодность которого в качестве чайного напитка можно опробовать сразу. "Это очень красивый сорт, который можно использовать для украшения блюд и коктейлей". По отзывам участников дегустации, на запах он лучше, чем на вкус.

Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik