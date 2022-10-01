Кая Каллас: Ключевые слова бюджета - гособорона и народ Эстонии

Развязанная Россией война - это больше, нежели прямая агрессия против другого государства, это не только убийства, бомбежки, насилие, общие захоронения и лжереферендумы. Вдобавок ко всему этому Россия ведет энергетическую войну со всей Европой и миром в надежде на то, что энергетический кризис заставит избирателей и руководителей демократических государств усомниться в необходимости предоставления Украине помощи. В одном мы можем быть твердо уверены: если падет Украина, то в опасности окажется вся Европа.

Мы знаем по своей трагической истории, что происходит, когда побеждает зло и маленькие государства поглощаются большими. Поэтому нам нельзя вести себя так, как предполагает Путин. Мы должны управлять так, чтобы у нас были деньги на обеспечение своей безопасности и деньги на поддержку своего населения, также у нас должны быть деньги и на помощь Украине. Для этого нужно, чтобы каждый человек понимал причину, почему нынешней зимой нам всем финансово будет тяжелее, чем в предыдущие годы.