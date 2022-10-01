За последние 60 лет мир никогда не был так близок к большой войне, как сейчас. Россия втянула в очень опасный кризис безопасности как Европу, так, по сути, и весь мир. В такой ситуации единственными мыслимыми бюджетными приоритетами правительства Эстонии являются гособорона и люди.
Кая Каллас: Ключевые слова бюджета - гособорона и народ Эстонии
Развязанная Россией война - это больше, нежели прямая агрессия против другого государства, это не только убийства, бомбежки, насилие, общие захоронения и лжереферендумы. Вдобавок ко всему этому Россия ведет энергетическую войну со всей Европой и миром в надежде на то, что энергетический кризис заставит избирателей и руководителей демократических государств усомниться в необходимости предоставления Украине помощи. В одном мы можем быть твердо уверены: если падет Украина, то в опасности окажется вся Европа.
Мы знаем по своей трагической истории, что происходит, когда побеждает зло и маленькие государства поглощаются большими. Поэтому нам нельзя вести себя так, как предполагает Путин. Мы должны управлять так, чтобы у нас были деньги на обеспечение своей безопасности и деньги на поддержку своего населения, также у нас должны быть деньги и на помощь Украине. Для этого нужно, чтобы каждый человек понимал причину, почему нынешней зимой нам всем финансово будет тяжелее, чем в предыдущие годы.
В настоящий момент по всему мировому развитию нанесен удар, а Эстония является неотъемлемой частью этого мира. Мы не можем отделять себя от остального мира и думать, что наши проблемы были бы меньше, если бы мы покинули Евросоюз, НАТО или, по мне, хоть электробиржу. Напротив, вместе мы сможем пережить также нынешний удар, а будучи одиночкой мы стали бы легкой добычей для своего агрессивного соседа.
В подобных ситуациях всплывают предлагающие, так сказать, легкие решения. Эстонцы всегда были рациональны и умели видеть причинно-следственные связи. Давайте оставаться рациональными и на этот раз и не позволим сбивать себя с толку звучащим время от времени и в этом зале [Рийгикогу] простым лозунгам.
Объем доходов госбюджета 2023 года - 16 миллиардов евро, что на 16% больше, чем в госбюджете 2022 года вместе с дополнительным бюджетом. Объем расходов - 17 миллиардов евро, что на 18% больше нынешнего. Инвестиций мы сделаем на 775 миллионов евро, это примерно на 30 миллионов евро больше, чем в нынешнем году.
При составлении бюджета правительство исходило из двух больших приоритетов: обеспечение безопасности государства и народа Эстонии, и забота о наших людях. В 2023 году мы впервые преодолеем с оборонными расходами границу в 1 миллиард евро, что составит 2,82% ВВП. Оборонные расходы в 2023 году более чем на 41% выше, чем были в 2022 году. Очень важным является решение правительства о развитии ПВО средней дальности. Мы уже приступили к наращиванию отсутствовавшей прежде мощности и первые предложения должны поступить уже в октябре. Являясь маленьким, но дигитализированным государством, мы инвестируем в кибербезопасность дополнительно более 30 миллионов евро. Оборонные расходы - это инвестиция в нашу свободу, а она бесценна.
"Мы должны управлять так, чтобы у нас были деньги на обеспечение своей безопасности и деньги на поддержку своего населения, также у нас должны быть деньги и на помощь Украине".
Кая Каллас, премьер-министр, Партия реформ
Второй важный приоритет в бюджете этого года - выживание наших людей в условиях развязанной Россией энергетической войны. На повышение зарплат мы предусмотрели 230 миллионов евро. Сверх публичного сектора рост фонда зарплат составит 5%, на что будет израсходовано 60 миллионов евро. Дополнительное повышение зарплат мы предусматриваем для учителей, работников внутренней безопасности, культуры и социальной сферы. Средняя учительская зарплата повысится в 2023 году примерно на 400 евро, превысив границу в 2000 евро. Зарплата учителей, преподающих в Ида-Вирумаа на эстонском языке, будет рассчитываться с коэффициентом 1,5, что должно повысить их зарплату с осени следующего года до 3000 евро. У спасателей, чья зарплата недопустимо отставала, она повысится в следующем году на 36%. Опережающими темпами будут расти зарплаты также у работников социально-культурной сферы, у полицейских.
Уверенность в будущем мы сможем дать также наиболее уязвимым звеньям нашего общества. Прежде всего это пожилые, люди с низким доходом и семьи с детьми. С нового года средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом. Вместе с внеочередным повышением пенсий и индексацией средняя пенсия по старости вырастет до 704 евро в месяц.
В 2023 году мы повысим пособия многодетным семьям на 50%, а детские пособия на первого и второго ребенка в семье - на 30%, пособие же для родителя-одиночки вырастет в четыре раза. Бюджет семейных пособий вырастет в 2023 году в общем на 163 миллиона евро. Существенным подспорьем для семей станет также увеличение не облагаемого подоходным налогом минимума до 654 евро.
В бюджете 2023 года есть хорошая новость и для тех семей, где одновременно с воспитанием детей приходится заботиться о старшем поколении. На финишную прямую выходит реформа, которую готовили несколько лет. Если до сих пор таким семьям приходилось самим справляться с оплатой места в попечительском доме, то с нового года государство протянет тут руку помощи. На реформу долговременной опеки в бюджете предусмотрено 40 миллионов евро, и эта сумма будет шаг за шагом расти с каждым годом. Кроме того, в отопительный сезон мы выплатим людям пособия в общем на 100 миллионов евро, чтобы помочь им справиться с ценами на энергию.
Чтобы начать в 2024 году переход на эстоноязычное обучение в детсадах, а также в первых-четвертых классах школ, мы выделили в бюджете для перехода на единое эстоноязычное образование 41 миллион евро.
Наступающая зима будет сложной, однако все в жизни относительно. Ругая растущие цены, правительство и премьер-министра, давайте задумаемся и о том, что в отличие от многих украинцев у нас есть дом, куда можно возвращаться после рабочего дня, в наших домах есть тепло, вода, электричество. Да, там, может быть, станет прохладнее, чем в прежние годы. Да, мы будем прикидывать, в какие часы и сколько электроэнергии потреблять. Однако мы можем радоваться, ведь у наших детей есть школа, где они получают конкурентоспособное образование. Мы счастливы, что сюда не летят бомбы.