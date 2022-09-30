В Люганузеском волостном собрании не прошло выражение недоверия председателю собрания центристу Дмитрию Дмитриеву. В Люганузеском волостном собрании из 19 членов за выражение недоверия проголосовали восемь депутатов, против - десять. Сам Дмитриев не голосовал.
Выразить недоверие председателю волостного собрания Люганузе не удалось
Выразить недоверие председателю волостного собрания Люганузе не удалось
Заявление о выражении недоверия оппозиция подала на заседании в августе.
Одной из его причин стала, как утверждалось, спешка с принятым в последний день марта решением о закрытии Люганузеской школы.
Вторая выраженная Дмитриеву претензия связана с расположенными в волости красными памятными знаками.
Фракция волостного собрания "Lüganuse - Meie Vald" внесла 29 июля предложение инициировать перенос расположенных на административной территории волости и имеющих символику оккупационной власти памятных знаков или обозначений захоронений, а также перезахоронение возможных человеческих останков на кладбище. Оппозиция находит, что волостная власть не должна ждать указаний образованной при Госканцелярии рабочей группы об устранении этих памятников.