Выразить недоверие председателю волостного собрания Люганузе не удалось

Заявление о выражении недоверия оппозиция подала на заседании в августе.

Одной из его причин стала, как утверждалось, спешка с принятым в последний день марта решением о закрытии Люганузеской школы.

Вторая выраженная Дмитриеву претензия связана с расположенными в волости красными памятными знаками.