ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Мэр Нарвы Катри Райк в последний раз фигурировала в данной рубрике в июле этого года, когда со стороны остальной Эстонии в нее полетели стрелы критики прежде всего из-за того, что в Нарве все еще стоит советский танк-памятник с направленным в сторону Европы дулом. А также из-за того, что в приграничном городе все еще существуют советские названия улиц, неуместные в современной Эстонии.