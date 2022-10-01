Мэр Нарвы Катри Райк в последний раз фигурировала в данной рубрике в июле этого года, когда со стороны остальной Эстонии в нее полетели стрелы критики прежде всего из-за того, что в Нарве все еще стоит советский танк-памятник с направленным в сторону Европы дулом. А также из-за того, что в приграничном городе все еще существуют советские названия улиц, неуместные в современной Эстонии.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк
Катри Райк
На сегодня танк убран (хотя и не благодаря Райк), а на этой неделе горуправление предложило также новые названия улиц, которые должно будет утвердить горсобрание.
Надо признаться, что в Нарве горуправление не впервые инициирует переименование "красных" улиц, однако дальше горсобрания дело не шло. Четверть века находившаяся у власти в Нарве Центристская партия не давала сделать это, приводя обоснования одно нелепее другого.
Скоро вот уже год, как Центристская партия отстранена от власти в Нарве, настал также последний срок убрать с улиц Нарвы рудименты советских названий.
Ключевые слова