Лишние десять лекарственных таблеток, найденные у мужчины на границе в Нарве, привели его на скамью подсудимых по обвинению в незаконном обороте психотропного вещества. Госсуд счел, что закон, который может сделать человека преступником за то, что у него было больше назначенных лекарств для собственного использования, чем разрешено провозить через границу, может нарушать конституционные права человека.
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Мужчина попал на скамью подсудимых за провоз прописанного ему лекарства
Мужчина попал на скамью подсудимых за провоз прописанного ему лекарства