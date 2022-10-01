Сб, 1.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Мужчина попал на скамью подсудимых за провоз прописанного ему лекарства

Эрик Калда
, журналист
Мужчина попал на скамью подсудимых за провоз прописанного ему лекарства
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
На Нарвском погранпереходе и раньше задерживали и отдавали под суд за ввоз феназепама. В последнем случае Госсуд счел, что, хотя таблеток было ввезено больше, чем разрешено законом, человек в этом не виноват.
На Нарвском погранпереходе и раньше задерживали и отдавали под суд за ввоз феназепама. В последнем случае Госсуд счел, что, хотя таблеток было ввезено больше, чем разрешено законом, человек в этом не виноват. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Лишние десять лекарственных таблеток, найденные у мужчины на границе в Нарве, привели его на скамью подсудимых по обвинению в незаконном обороте психотропного вещества. Госсуд счел, что закон, который может сделать человека преступником за то, что у него было больше назначенных лекарств для собственного использования, чем разрешено провозить через границу, может нарушать конституционные права человека.

Таблетки "Феназепам".
Таблетки "Феназепам". Фото: valentapharm.com

В сентябре 2020 года мужчина пересек Нарвский погранпереход. При досмотре в его чемодане была обнаружена одна торговая упаковка, то есть 40 таблеток препарата "Феназепам". Эти таблетки содержали в общей сложности 40 мг психотропного вещества феназепама. В среднем 3,8 мг феназепама достаточно, чтобы вызвать наркотическую интоксикацию у десяти человек.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх