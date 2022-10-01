Мужчина попал на скамью подсудимых за провоз прописанного ему лекарства

На Нарвском погранпереходе и раньше задерживали и отдавали под суд за ввоз феназепама. В последнем случае Госсуд счел, что, хотя таблеток было ввезено больше, чем разрешено законом, человек в этом не виноват.

Лишние десять лекарственных таблеток, найденные у мужчины на границе в Нарве, привели его на скамью подсудимых по обвинению в незаконном обороте психотропного вещества. Госсуд счел, что закон, который может сделать человека преступником за то, что у него было больше назначенных лекарств для собственного использования, чем разрешено провозить через границу, может нарушать конституционные права человека.