СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Cо стройплощадки украли инструменты

Много украинцев развернули на границе

28 сентября на Нарвском шоссейном погранпереходе в Эстонию не пустили 19 граждан Российской Федерации, 29 граждан Украины, четырех граждан Молдовы, пять граждан Израиля и по одному гражданину США и Грузии. Все они не были военными беженцами и не имели оснований для въезда в страну, сообщили в Идаской префектуре.