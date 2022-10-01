28 сентября в полицию поступило сообщение о том, что со строительного объекта, расположенного на ул. А. Пушкина в Нарве, были украдены инструменты.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Cо стройплощадки украли инструменты
28 сентября 2022 г.
Cо стройплощадки украли инструменты
Ущерб составляет 317 евро. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
Много украинцев развернули на границе
28 сентября на Нарвском шоссейном погранпереходе в Эстонию не пустили 19 граждан Российской Федерации, 29 граждан Украины, четырех граждан Молдовы, пять граждан Израиля и по одному гражданину США и Грузии. Все они не были военными беженцами и не имели оснований для въезда в страну, сообщили в Идаской префектуре.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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