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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Cо стройплощадки украли инструменты

28 сентября 2022 г.
Северное побережье
Cо стройплощадки украли инструменты
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

28 сентября в полицию поступило сообщение о том, что со строительного объекта, расположенного на ул. А. Пушкина в Нарве, были украдены инструменты.

Ущерб составляет 317 евро. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

Много украинцев развернули на границе

28 сентября на Нарвском шоссейном погранпереходе в Эстонию не пустили 19 граждан Российской Федерации, 29 граждан Украины, четырех граждан Молдовы, пять граждан Израиля и по одному гражданину США и Грузии. Все они не были военными беженцами и не имели оснований для въезда в страну, сообщили в Идаской префектуре.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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