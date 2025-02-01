ФОТОГАЛЕРЕЯ "Надо эту стаю депутатскую разогнать": митинг на тему подорожавшего в Нарве тепла стал политическим

Активисты "KOOS" в отличительных ярких жилетах или шапочках и рукавицах с названием партии следили за происходящим на площади и много снимали это при помощи смартфонов.

Нарвитяне подходили к микрофону один за другим, высказываясь эмоционально и откровенно.

Политиков и городских руководителей, к которым обращались участники митинга, инициатор акции Татьяна Алексеева, по ее выражению, хочет заставить работать. "Мы - как одно большое квартирное товарищество, и у нас есть председатель, которому мы платим. Когда у нас проблема - тогда я иду к председателю и говорю, что проблему нужно решить: "Ребята, делайте что-то", - активистка выражается метафорически, указывая на Нарвское городское собрание, заседающее в ратуше, и на мэра Катри Райк.

Сама Райк тоже вышла на площадь, и при встрече с активисткой Алексеевой они крепко обнялись, словно товарищи по несчастью. Мэр отвечала на вопросы горожан, объясняя все, что касается цен на тепло и ценообразования.

К микрофону Райк не вышла, но не особо и приглашали.

Татьяна Алексеева надеется, что голос нарвитян, пребывающих в отчаянии из-за коммунальных счетов, услышат также в эстонском правительстве: "Извините, но Нарва - это не какое-то село или заброшенный городок. Здесь нас много живет!".

На замечание журналиста, что партия "KOOS" в данном случае ловко воспользовалась народной инициативой и вышла на передний план, готовясь к осенним выборам, Татьяна Алексеева возразила: "Это я ими воспользовалась, а не они мной". Она имеет в виду, что партийные соратники Айво Петерсона взяли на себя организацию публичного мероприятия и его регистрацию в полиции.

"Мы заслуживаем того, что получаем", - говорит простой нарвский мужчина, попросившийся к микрофону, от волнения с трудом подбирающий выражения и сбивчиво рассуждающий на тему взаимоотношений народа с властью. "Мы выбирали их и в горсобрание, и в Госдуму - вот, за что боролись, на то и напоролись. Кто-то - за бутылку водки, кто-то - за работу, - так депутатов и выбирали", - откровенен народный спикер, имеющий явно невысокое мнение как о представителях власти, так и об их избирателях. "Надо эту стаю депутатскую разогнать", - решительно заявил он, сорвав аплодисменты земляков.

Сразу после этого организаторы из "KOOS" поблагодарили пришедших нарвитян за проявленную гражданскую позицию и свернули мероприятие.