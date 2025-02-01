Организованный партией "KOOS" в субботу возле Нарвской ратуши пикет против повышения тарифов на коммунальные услуги перерос в митинг, собрал приблизительно 250 горожан и продлился полчаса.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ "Надо эту стаю депутатскую разогнать": митинг на тему подорожавшего в Нарве тепла стал политическим
Единственный более-менее заметный на пикете плакат раскрывал тему роста коммунальных тарифов коротким вопросительным выражением: "Нарву - в вымираты?" Его написала и держала в руках нарвитянка по имени Юлия, недовольная тем, как рост цен на тепло бьет по людям и бизнесу.
Некоторые из собравшихся на Стокгольмской площади у Нарвской ратуши были недовольны дезинформацией: одна местная газета указала время начала собрания на два часа раньше истинного, так что были люди, которые пришли на площадь к полудню и в итоге не дождались.
"Я думала, меньше будет или вобще никто не придет, ведь у нас такой народ, что они все боятся", - сказала "Северному побережью" инициатор проведения протестной акции - нарвитянка Татьяна Алексеева. На уточняющий вопрос о том, чего именно боятся нарвитяне, собеседница ответила: "Нас запугали, что нельзя выражать свое мнение - это стереотип такой, да еще люди не верят, что можно что-то изменить".
"Я всем объясняю: если мы будем молчать, то ничего не изменится. Так что выходите, говорите, показывайте свое отношение, а если молчите, значит вас все устраивает", - призывает Алексеева.
На пикете, превратившемся фактически в митинг с микрофоном и выступающими, зачитали петицию, под которой собрано уже более четырех тысяч подписей. Сбор продолжался тут же в палатке, так что к ней выстроилась очередь, а свободных подписных листов порой не хватало. В этой бумаге от властей требуют пересмотреть ценовую политику и сами тарифы на горячую воду и отопление для жителей города Нарва. Текст петиции зачитал перед собравшимися член правления партии "KOOS" Игорь Хопп.
Активисты "KOOS" в отличительных ярких жилетах или шапочках и рукавицах с названием партии следили за происходящим на площади и много снимали это при помощи смартфонов.
Нарвитяне подходили к микрофону один за другим, высказываясь эмоционально и откровенно.
Политиков и городских руководителей, к которым обращались участники митинга, инициатор акции Татьяна Алексеева, по ее выражению, хочет заставить работать. "Мы - как одно большое квартирное товарищество, и у нас есть председатель, которому мы платим. Когда у нас проблема - тогда я иду к председателю и говорю, что проблему нужно решить: "Ребята, делайте что-то", - активистка выражается метафорически, указывая на Нарвское городское собрание, заседающее в ратуше, и на мэра Катри Райк.
Сама Райк тоже вышла на площадь, и при встрече с активисткой Алексеевой они крепко обнялись, словно товарищи по несчастью. Мэр отвечала на вопросы горожан, объясняя все, что касается цен на тепло и ценообразования.
К микрофону Райк не вышла, но не особо и приглашали.
Татьяна Алексеева надеется, что голос нарвитян, пребывающих в отчаянии из-за коммунальных счетов, услышат также в эстонском правительстве: "Извините, но Нарва - это не какое-то село или заброшенный городок. Здесь нас много живет!".
На замечание журналиста, что партия "KOOS" в данном случае ловко воспользовалась народной инициативой и вышла на передний план, готовясь к осенним выборам, Татьяна Алексеева возразила: "Это я ими воспользовалась, а не они мной". Она имеет в виду, что партийные соратники Айво Петерсона взяли на себя организацию публичного мероприятия и его регистрацию в полиции.
"Мы заслуживаем того, что получаем", - говорит простой нарвский мужчина, попросившийся к микрофону, от волнения с трудом подбирающий выражения и сбивчиво рассуждающий на тему взаимоотношений народа с властью. "Мы выбирали их и в горсобрание, и в Госдуму - вот, за что боролись, на то и напоролись. Кто-то - за бутылку водки, кто-то - за работу, - так депутатов и выбирали", - откровенен народный спикер, имеющий явно невысокое мнение как о представителях власти, так и об их избирателях. "Надо эту стаю депутатскую разогнать", - решительно заявил он, сорвав аплодисменты земляков.
Сразу после этого организаторы из "KOOS" поблагодарили пришедших нарвитян за проявленную гражданскую позицию и свернули мероприятие.