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Рейнсалу: Эстония не признает ни результаты "референдумов", ни аннексию территории Украины

Северное побережье
Рейнсалу: Эстония не признает ни результаты "референдумов", ни аннексию территории Украины
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Фото: Pilt videost

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил намерение Российской Федерации аннексировать часть областей Украины, пишет rus.err.ee.

"Мы никогда не признаем результаты юридически ничтожных российских "референдумов" и незаконную аннексию территорий Украины", - написал Рейнсалу в пятницу в социальных сетях.

По его словам, речь идет о вопиющем нарушении Россией международного права и основ человечности, показывающем ее истинное лицо.

"Россия ответит за свои преступления", - подчеркнул Урмас Рейнсалу, заверив Украину в полной поддержке.

По информации радионовостей ERR, с аналогичными заявлениями в пятницу выступили также президент и премьер-министр Финляндии.

Ожидается, что в пятницу в Кремле состоится подписание договоров о включении в состав России аннексированных территорий Украины.

С 23 по 27 сентября Россия организовала в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины так называемые "референдумы о присоединении к Российской Федерации", что вызвало резкое осуждение со стороны мировой общественности.

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