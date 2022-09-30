Рейнсалу: Эстония не признает ни результаты "референдумов", ни аннексию территории Украины

"Мы никогда не признаем результаты юридически ничтожных российских "референдумов" и незаконную аннексию территорий Украины", - написал Рейнсалу в пятницу в социальных сетях.

По его словам, речь идет о вопиющем нарушении Россией международного права и основ человечности, показывающем ее истинное лицо.

"Россия ответит за свои преступления", - подчеркнул Урмас Рейнсалу, заверив Украину в полной поддержке.

По информации радионовостей ERR, с аналогичными заявлениями в пятницу выступили также президент и премьер-министр Финляндии.

Ожидается, что в пятницу в Кремле состоится подписание договоров о включении в состав России аннексированных территорий Украины.