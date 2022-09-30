Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил намерение Российской Федерации аннексировать часть областей Украины, пишет rus.err.ee.
Рейнсалу: Эстония не признает ни результаты "референдумов", ни аннексию территории Украины
"Мы никогда не признаем результаты юридически ничтожных российских "референдумов" и незаконную аннексию территорий Украины", - написал Рейнсалу в пятницу в социальных сетях.
По его словам, речь идет о вопиющем нарушении Россией международного права и основ человечности, показывающем ее истинное лицо.
"Россия ответит за свои преступления", - подчеркнул Урмас Рейнсалу, заверив Украину в полной поддержке.
По информации радионовостей ERR, с аналогичными заявлениями в пятницу выступили также президент и премьер-министр Финляндии.
Ожидается, что в пятницу в Кремле состоится подписание договоров о включении в состав России аннексированных территорий Украины.
С 23 по 27 сентября Россия организовала в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины так называемые "референдумы о присоединении к Российской Федерации", что вызвало резкое осуждение со стороны мировой общественности.