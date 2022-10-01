Кохтла-Ярве заключил 15-миллионный договор на обслуживание дорог с преемником "N&V"

Хотя интерес к одному из самых дорогих тендеров города Кохтла-Ярве всех времен проявили несколько предприятий по обслуживанию дорог, только "EKONV Grupp" сделала ценовое предложение, которое соответствовало определенной городской управой предполагаемой стоимости. Эта компания, которая была основана в нынешнем мае, купила необходимую для участия в тендере историю и технику у много лет занимавшейся обслуживанием городских улиц фирмы "N&V", которая не могла участвовать в тендере из-за задолженностей по государственным налогам и введенных санкций. Задолженность по госналогам "N&V" превышает 0,6 миллиона евро, и только в сентябре был согласован с налоговым департаментом график ее погашения.