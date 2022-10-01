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Кохтла-Ярве заключил 15-миллионный договор на обслуживание дорог с преемником "N&V"

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-Ярве заключил 15-миллионный договор на обслуживание дорог с преемником "N&V"
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Если улицы Кохтла-Ярве уже более 20 лет обслуживала фирма "N&V", то следующие пять лет этим будет заниматься основанная весной компания "EKONV Grupp", которая купила у "N&V" имущество и людей.
Если улицы Кохтла-Ярве уже более 20 лет обслуживала фирма "N&V", то следующие пять лет этим будет заниматься основанная весной компания "EKONV Grupp", которая купила у "N&V" имущество и людей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На этой неделе мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль подписал договор, который обязывает основанную этой весной компанию "EKONV Grupp" в течение пяти лет ухаживать за городскими дорогами и улицами за 15 миллионов евро.

Хотя интерес к одному из самых дорогих тендеров города Кохтла-Ярве всех времен проявили несколько предприятий по обслуживанию дорог, только "EKONV Grupp" сделала ценовое предложение, которое соответствовало определенной городской управой предполагаемой стоимости. Эта компания, которая была основана в нынешнем мае, купила необходимую для участия в тендере историю и технику у много лет занимавшейся обслуживанием городских улиц фирмы "N&V", которая не могла участвовать в тендере из-за задолженностей по государственным налогам и введенных санкций. Задолженность по госналогам "N&V" превышает 0,6 миллиона евро, и только в сентябре был согласован с налоговым департаментом график ее погашения.

Из-за налоговой задолженности договор не смогли заключить сразу

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