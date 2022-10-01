ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто действительно руководит городом Кохтла-Ярве?

Повод для сомнений дает то, насколько сильно переплетены руководство городом и продающие городу больше всего услуг предприятия, да вдобавок к этому родственные связи и рабочие места части депутатов на тех же предприятиях.

Руководство городом Кохтла-Ярве уже около года происходит без коалиционного договора. На бумаге не зафиксированы какие-нибудь принципы, как управлять городом. Просто время от времени собирается какая-то компания и договаривается, кого уволить, кого принять на работу, как и когда проводить тендеры. Родившийся на этой неделе 15-миллионный договор, похоже, как бы и являлся главным смыслом и целью нынешнего властного союза.

В управлении городом толстый конец палки будто находился в руках тех, кто убирает дороги и улицы. Разница только в том, что если десятки лет опорой при этом была Центристская партия, то теперь, когда с ней возникли разногласия, наряду с, так сказать, своими людьми в партнеры в зале горсобрания выбрали местных политиков из Партии реформ и "Eesti 200", которые в этом процессе не боятся подвести под удар престиж своих партий.

Плохое впечатление о происходящем усиливает также ближайшая история: коррупционные процессы и процессы о налоговых мошенничествах.