Возможно, пути, которыми город Кохтла-Ярве пришел к договору о дорожном уходе стоимостью более 15 миллионов евро, юридически корректны. Однако впечатление, что руководство городом Кохтла-Ярве - честное и прозрачное, крепче не становится.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто действительно руководит городом Кохтла-Ярве?
Повод для сомнений дает то, насколько сильно переплетены руководство городом и продающие городу больше всего услуг предприятия, да вдобавок к этому родственные связи и рабочие места части депутатов на тех же предприятиях.
Руководство городом Кохтла-Ярве уже около года происходит без коалиционного договора. На бумаге не зафиксированы какие-нибудь принципы, как управлять городом. Просто время от времени собирается какая-то компания и договаривается, кого уволить, кого принять на работу, как и когда проводить тендеры. Родившийся на этой неделе 15-миллионный договор, похоже, как бы и являлся главным смыслом и целью нынешнего властного союза.
В управлении городом толстый конец палки будто находился в руках тех, кто убирает дороги и улицы. Разница только в том, что если десятки лет опорой при этом была Центристская партия, то теперь, когда с ней возникли разногласия, наряду с, так сказать, своими людьми в партнеры в зале горсобрания выбрали местных политиков из Партии реформ и "Eesti 200", которые в этом процессе не боятся подвести под удар престиж своих партий.
Плохое впечатление о происходящем усиливает также ближайшая история: коррупционные процессы и процессы о налоговых мошенничествах.
Изумляет и то, что большинство членов Кохтла-Ярвеского горсобрания по-прежнему считают нормальным, что на месте вице-председателя горсобрания и на месте городского представителя в совете Ида-Вируской центральной больницы остается Мария Меркулова, под руководством которой фирма "N&V" уже долгое время не платит государству налоги более чем на 0,6 миллиона евро. В ответ на вопрос об этом причастные лица только делают удивленный вид, будто слышат об этом впервые.