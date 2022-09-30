КаПо назвала кремлевским провокатором жившего в Нарве гражданина РФ и выслала его из страны

"К сожалению, гражданин Российской Федерации Сергей Непримеров решил не уважать конституционный строй Эстонской Республики. В целях предотвращения опасности, связанной с такой деятельностью, и предотвращения возможных преступлений в будущем Департамент полиции и погранохраны 30 сентября 2022 года аннулировал вид на жительство Сергея Непримерова и запретил ему въезд в Шенгенскую зону на пять лет", - отмечается в сообщении КаПо.