Россия ограничила грузовые автоперевозки в стране для компаний из стран ЕС, Украины, Норвегии и Великобритании

Запрет распространяется на все страны ЕС, Великобританию, Норвегию и Украину. Из-под него выведен ряд категорий товаров, список которых также опубликован правительством.

Постановление правительства вступает в силу с 10 октября и будет действовать до конца 2022 года.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин наделил правительство РФ правом ввести запрет «на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов».