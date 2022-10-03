Сланцевая энергетика подняла объемы промышленного производства

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в августе продукции в постоянных ценах на 0,8% больше, чем в этом же месяце 2021 года. Производство увеличилось в двух секторах из трех - в энергетике на 10,2% и в горнодобывающей промышленности на целых 121,4%, однако сократилось в обрабатывающей промышленности на 3,7%.