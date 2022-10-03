По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в августе продукции в постоянных ценах на 0,8% больше, чем в этом же месяце 2021 года. Производство увеличилось в двух секторах из трех - в энергетике на 10,2% и в горнодобывающей промышленности на целых 121,4%, однако сократилось в обрабатывающей промышленности на 3,7%.
Сланцевая энергетика подняла объемы промышленного производства
По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, после отпускного июля обрабатывающая промышленность продемонстрировала в августе некоторые признаки восстановления. "Рекордного роста в горнодобывающей промышленности благодаря благоприятным погодным условиям достигла торфяная промышленность", - подчеркнула Бундер.
В августе сокращение объемов производства1 наблюдалось в половине отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей сокращение было в сфере обработки древесины (на 9,5%), в производстве изделий из металла (11,0%) и в производстве строительных материалов (12,0%). Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросли производство электронного оборудования (9,0%), сланцевого масла (20,3%) и прочих машин и оборудования (19,2%), производство продуктов питания осталось почти на том же уровне (0,4%).
В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось по сравнению с августом 2021 года на 28,6%, а производство тепла сократилось на 11,3%.