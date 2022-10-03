Пн, 3.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Члены «Отечества»: в Эстонии нужно прекратить деятельность православной церкви Московского патриархата

Erik Kalda
, ajakirjanik
Члены «Отечества»: в Эстонии нужно прекратить деятельность православной церкви Московского патриархата
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Православный монастырь в Куремяэ.
Православный монастырь в Куремяэ. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Объединение националистов из партии «Отечество» считает, что деятельность разжигающей войну эстонской ветви Русской православной церкви необходимо прекратить, поскольку эта церковь оправдывает войну России против Украины, пишет "Постимеэс".

«Эстонская православная церковь Московского патриархата является продолжением материнской церкви в России, одной из целей которой является распространение путинизма и популяризация "Русского мира" в Эстонии. Эта церковь представляет собой угрозу безопасности эстонского государства и общества в более широком смысле», – подчеркивает в заявлении объединения «Отечества».

В сообщении политиков отмечается, что президент Совета эстонских церквей Урмас Вийльма также назвал призыв российского религиозного деятеля оправданием насилия. А именно, глава Русской православной церкви патриарх Московский Кирилл неоднократно заявлял, что российские солдаты, воюя против Украины, выполняют и свое призвание, и свой долг перед страной и обществом.

Подорганизация «Отечества» предлагает прекратить деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх