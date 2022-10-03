Члены «Отечества»: в Эстонии нужно прекратить деятельность православной церкви Московского патриархата

«Эстонская православная церковь Московского патриархата является продолжением материнской церкви в России, одной из целей которой является распространение путинизма и популяризация "Русского мира" в Эстонии. Эта церковь представляет собой угрозу безопасности эстонского государства и общества в более широком смысле», – подчеркивает в заявлении объединения «Отечества».