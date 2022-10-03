Объединение националистов из партии «Отечество» считает, что деятельность разжигающей войну эстонской ветви Русской православной церкви необходимо прекратить, поскольку эта церковь оправдывает войну России против Украины, пишет "Постимеэс".
Члены «Отечества»: в Эстонии нужно прекратить деятельность православной церкви Московского патриархата
«Эстонская православная церковь Московского патриархата является продолжением материнской церкви в России, одной из целей которой является распространение путинизма и популяризация "Русского мира" в Эстонии. Эта церковь представляет собой угрозу безопасности эстонского государства и общества в более широком смысле», – подчеркивает в заявлении объединения «Отечества».
В сообщении политиков отмечается, что президент Совета эстонских церквей Урмас Вийльма также назвал призыв российского религиозного деятеля оправданием насилия. А именно, глава Русской православной церкви патриарх Московский Кирилл неоднократно заявлял, что российские солдаты, воюя против Украины, выполняют и свое призвание, и свой долг перед страной и обществом.
Подорганизация «Отечества» предлагает прекратить деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата.